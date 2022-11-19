ВСУ обстреливают город в Белгородской области

Обстрел задел жилой многоэтажный дом в Шебекино
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Город Шебекино (Белгородская область) подвергается обстрелам. Есть пострадавшая. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информации есть одна пострадавшая», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что прилеты зафиксированы на территории жилого дома и промышленных предприятий. «Все оперативные и аварийные службы выехали на место», — заключил глава Белгородской области.
Белгородская область, граничащая с Украиной, уже не раз подвергалась обстрелам из-за боевых действий, происходящих неподалеку. Так, ранее над Белгородом сработала система ПВО.