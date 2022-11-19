ВСУ обстреливают город в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел жилого дома в Макеевке. Макеевка, ДНР, последствия, разрушения, обстрел
Обстрел задел жилой многоэтажный дом в Шебекино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Город Шебекино (Белгородская область) подвергается обстрелам. Есть пострадавшая. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информации есть одна пострадавшая», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что прилеты зафиксированы на территории жилого дома и промышленных предприятий. «Все оперативные и аварийные службы выехали на место», — заключил глава Белгородской области.

Белгородская область, граничащая с Украиной, уже не раз подвергалась обстрелам из-за боевых действий, происходящих неподалеку. Так, ранее над Белгородом сработала система ПВО.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Город Шебекино (Белгородская область) подвергается обстрелам. Есть пострадавшая. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информации есть одна пострадавшая», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что прилеты зафиксированы на территории жилого дома и промышленных предприятий. «Все оперативные и аварийные службы выехали на место», — заключил глава Белгородской области. Белгородская область, граничащая с Украиной, уже не раз подвергалась обстрелам из-за боевых действий, происходящих неподалеку. Так, ранее над Белгородом сработала система ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...