Мобилизованный блогер из ЯНАО поблагодарил мэра за помощь семьям

Мобилизованный блогер из Муравленко (ЯНАО) Антон Малайко поблагодарил главу города Елену Молдован за помощь семьям. Блогер оставил комментарий под постом мэра.
«Спасибо большое за поддержку!» — написал Малайко. Глава города в посте сообщила, что одна из главных задач на этой неделе — индивидуальная работа с семьями мобилизованных ребят.
Ранее сообщалось, что Молдован после встречи с родственниками военных сообщила, что им оказывается помощь в трудоустройстве, организации обучения, медицинских, бытовых и других вопросах. Мэр ежедневно проводит личные встречи с родными мобилизованных.
Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Из ЯНАО призвали 920 резервистов.
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