18 ноября 2022
17 ноября 2022

Мобилизованный блогер из ЯНАО поблагодарил мэра за помощь семьям

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Блогер поблагодарил мэра за помощь семьям мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованный блогер из Муравленко (ЯНАО) Антон Малайко поблагодарил главу города Елену Молдован за помощь семьям. Блогер оставил комментарий под постом мэра.

«Спасибо большое за поддержку!» — написал Малайко. Глава города в посте сообщила, что одна из главных задач на этой неделе — индивидуальная работа с семьями мобилизованных ребят.

Ранее сообщалось, что Молдован после встречи с родственниками военных сообщила, что им оказывается помощь в трудоустройстве, организации обучения, медицинских, бытовых и других вопросах. Мэр ежедневно проводит личные встречи с родными мобилизованных.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Из ЯНАО призвали 920 резервистов.

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Мобилизованный блогер из Муравленко (ЯНАО) Антон Малайко поблагодарил главу города Елену Молдован за помощь семьям. Блогер оставил комментарий под постом мэра. «Спасибо большое за поддержку!» — написал Малайко. Глава города в посте сообщила, что одна из главных задач на этой неделе — индивидуальная работа с семьями мобилизованных ребят. Ранее сообщалось, что Молдован после встречи с родственниками военных сообщила, что им оказывается помощь в трудоустройстве, организации обучения, медицинских, бытовых и других вопросах. Мэр ежедневно проводит личные встречи с родными мобилизованных. Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Из ЯНАО призвали 920 резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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