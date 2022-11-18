Две пушки установили в сквере Сургута. Фото

19 ноября 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

В Сургуте установили пушку-гаубицу Д-20 и пушку Д-44 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сквере 31 микрорайона в Сургуте (ХМАО) установили пушку-гаубицу Д-20 и пушку Д-44. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Андрей Филатов. «Орудия доставлены в наш город из парка военной техники Центрального военного округа. Это еще один символ воинской славы и доблести России, напоминание о том, что мы потомки солдат-победителей», — сообщил мэр. Сквер — временное место для расположения пушек. В планах мэрии создание в Сургуте патриотического парка с экспозицией российской военной техники. Ранее сообщалось, что на набережной Оби в Сургуте (ХМАО) установили отреставрированный танк Т-55. С 2010 по 2021 год танк находился у мемориала Славы, затем его заменили Т-34. Пушки доставлены в Сургут из парка военной техники Центрального военного округа Фото: telegram-канал мэра Сургута Андрея Филатова В планах мэрии создание в Сургуте патриотического парка с экспозицией российской военной техники Фото: telegram-канал мэра Сургута Андрея Филатова

В сквере 31 микрорайона в Сургуте (ХМАО) установили пушку-гаубицу Д-20 и пушку Д-44. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Андрей Филатов. «Орудия доставлены в наш город из парка военной техники Центрального военного округа. Это еще один символ воинской славы и доблести России, напоминание о том, что мы потомки солдат-победителей», — сообщил мэр. Сквер — временное место для расположения пушек. В планах мэрии создание в Сургуте патриотического парка с экспозицией российской военной техники. Ранее сообщалось, что на набережной Оби в Сургуте (ХМАО) установили отреставрированный танк Т-55. С 2010 по 2021 год танк находился у мемориала Славы, затем его заменили Т-34.