18 ноября 2022

Две пушки установили в сквере Сургута. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте установили пушку-гаубицу Д-20 и пушку Д-44 Фото:

В сквере 31 микрорайона в Сургуте (ХМАО) установили пушку-гаубицу Д-20 и пушку Д-44. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Андрей Филатов.

«Орудия доставлены в наш город из парка военной техники Центрального военного округа. Это еще один символ воинской славы и доблести России, напоминание о том, что мы потомки солдат-победителей», — сообщил мэр.

Сквер — временное место для расположения пушек. В планах мэрии создание в Сургуте патриотического парка с экспозицией российской военной техники.

Ранее сообщалось, что на набережной Оби в Сургуте (ХМАО) установили отреставрированный танк Т-55. С 2010 по 2021 год танк находился у мемориала Славы, затем его заменили Т-34.

Пушки доставлены в Сургут из парка военной техники Центрального военного округа
Фото:
В планах мэрии создание в Сургуте патриотического парка с экспозицией российской военной техники
Фото:

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В сквере 31 микрорайона в Сургуте (ХМАО) установили пушку-гаубицу Д-20 и пушку Д-44. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Андрей Филатов. «Орудия доставлены в наш город из парка военной техники Центрального военного округа. Это еще один символ воинской славы и доблести России, напоминание о том, что мы потомки солдат-победителей», — сообщил мэр. Сквер — временное место для расположения пушек. В планах мэрии создание в Сургуте патриотического парка с экспозицией российской военной техники. Ранее сообщалось, что на набережной Оби в Сургуте (ХМАО) установили отреставрированный танк Т-55. С 2010 по 2021 год танк находился у мемориала Славы, затем его заменили Т-34.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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