Зеленский пообещал миру скорые сюрпризы

Зеленский: в ближайшее время вокруг Украины случатся значительные международные события
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский не уточнил, какие именно события ждут мир Фото:

Украина готовит для мира значительные международные события. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Готовим значительные международные события. Уже в ближайшее время», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. О каких именно событиях идет речь, президент Украины не сказал.

Также Зеленский заявил, что ВСУ будут получать все необходимое для своей работы. Глава государства отметил, что Киев планирует «увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны».

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Украина готовит для мира значительные международные события. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Готовим значительные международные события. Уже в ближайшее время», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. О каких именно событиях идет речь, президент Украины не сказал. Также Зеленский заявил, что ВСУ будут получать все необходимое для своей работы. Глава государства отметил, что Киев планирует «увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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