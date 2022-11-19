Власти Киева объявили эвакуацию жителей Херсона

Киев готовит частичную эвакуацию жителей Херсона. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
«Речь идет о том, что каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обслуживание и прочее», — приводит слова Верещук агентство «Укринформ». Как уточнила вице-премьер, речь идет об уязвимых категориях граждан, в частности, о пожилых людях. Также она сообщила, что уже поговорила с рядом горожан, и многие изъявили желание покинуть город.
Российские войска ранее были переброшены из Херсона на левый берег Днепра по приказу командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Соответствующее решение было обусловлено угрозой для жизни мирного населения и российских солдат. После отвода из города российских войск, согласованного главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, в Херсон вошли военная администрация Киева и Служба безопасности Украины.
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Киев готовит частичную эвакуацию жителей Херсона. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. «Речь идет о том, что каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обслуживание и прочее», — приводит слова Верещук агентство «Укринформ». Как уточнила вице-премьер, речь идет об уязвимых категориях граждан, в частности, о пожилых людях. Также она сообщила, что уже поговорила с рядом горожан, и многие изъявили желание покинуть город. Российские войска ранее были переброшены из Херсона на левый берег Днепра по приказу командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина. Соответствующее решение было обусловлено угрозой для жизни мирного населения и российских солдат. После отвода из города российских войск, согласованного главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, в Херсон вошли военная администрация Киева и Служба безопасности Украины.