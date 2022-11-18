У пермского горнолыжного курорта сменился руководитель

19 ноября 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Развитием горнолыжного курорта займется новый руководитель Фото: Сергей Русанов © URA.RU Генеральным директором компании «Новая Губаха», которая развивает всесезонный курорт в Пермском крае, стал Тимур Габдуллин, сын владельца «Губахи» Рашида Габдуллина. Он вступил в должность вместо Станислава Пентюхова. «Это больше хозяйственное решение. Станислав Пентюхов не планировал быть основным директором компании и возглавлял ее только на этапе подготовки к реализации проекта, после чего уволился по семейным обстоятельствам», — передает слова владельца курорта издание «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU сообщало о том, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на обустройство инфраструктуры всесезонного курорта «Губаха» из федерального бюджета выделено более полумиллиарда рублей. Проекту «Новая Губаха» власти Пермского края присвоили статус приоритетного. До конца 2025 года на территории должен появиться парк троллеев, также там планируется строительство большого гостиничного комплекса не ниже трех звезд.

Генеральным директором компании «Новая Губаха», которая развивает всесезонный курорт в Пермском крае, стал Тимур Габдуллин, сын владельца «Губахи» Рашида Габдуллина. Он вступил в должность вместо Станислава Пентюхова. «Это больше хозяйственное решение. Станислав Пентюхов не планировал быть основным директором компании и возглавлял ее только на этапе подготовки к реализации проекта, после чего уволился по семейным обстоятельствам», — передает слова владельца курорта издание «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU сообщало о том, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на обустройство инфраструктуры всесезонного курорта «Губаха» из федерального бюджета выделено более полумиллиарда рублей. Проекту «Новая Губаха» власти Пермского края присвоили статус приоритетного. До конца 2025 года на территории должен появиться парк троллеев, также там планируется строительство большого гостиничного комплекса не ниже трех звезд.