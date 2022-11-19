Мэр Энергодара объяснил слухи о своей отставке

Волга рассматривает предложение о вышестоящей должности
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мэра Энергодара (Запорожская область) Александр Волга прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о своем увольнении. По словам главы города, сейчас он находится в отпуске и рассматривает предложение о вышестоящей должности.
«Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства», — сообщил Волга в беседе с «Известиями».
Ранее об освобождении Волги от должности писал ТАСС со ссылкой на источник в администрации региона. Как утверждало агентство, временно исполняющим обязанности мэра города назначен Евгений Балицкий.