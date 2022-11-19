Мэр Энергодара объяснил слухи о своей отставке Мэр Энергодара Волга готовится занять вышестоящую должность 20 ноября 2022 в 02:52 Размер текста - 17 + Волга рассматривает предложение о вышестоящей должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэра Энергодара (Запорожская область) Александр Волга прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о своем увольнении. По словам главы города, сейчас он находится в отпуске и рассматривает предложение о вышестоящей должности. «Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства», — сообщил Волга в беседе с «Известиями». Ранее об освобождении Волги от должности писал ТАСС со ссылкой на источник в администрации региона. Как утверждало агентство, временно исполняющим обязанности мэра города назначен Евгений Балицкий. Мэра Энергодара (Запорожская область) Александр Волга прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о своем увольнении. По словам главы города, сейчас он находится в отпуске и рассматривает предложение о вышестоящей должности. «Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства», — сообщил Волга в беседе с «Известиями». Ранее об освобождении Волги от должности писал ТАСС со ссылкой на источник в администрации региона. Как утверждало агентство, временно исполняющим обязанности мэра города назначен Евгений Балицкий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям