19 ноября 2022

Мэр Энергодара объяснил слухи о своей отставке

Мэр Энергодара Волга готовится занять вышестоящую должность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по аграрной политике. Курган, депутат, совещание, чиновник, шариоквая ручка
Волга рассматривает предложение о вышестоящей должности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мэра Энергодара (Запорожская область) Александр Волга прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о своем увольнении. По словам главы города, сейчас он находится в отпуске и рассматривает предложение о вышестоящей должности.

«Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства», — сообщил Волга в беседе с «Известиями».

Ранее об освобождении Волги от должности писал ТАСС со ссылкой на источник в администрации региона. Как утверждало агентство, временно исполняющим обязанности мэра города назначен Евгений Балицкий.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэра Энергодара (Запорожская область) Александр Волга прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о своем увольнении. По словам главы города, сейчас он находится в отпуске и рассматривает предложение о вышестоящей должности. «Я в отпуске. Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства», — сообщил Волга в беседе с «Известиями». Ранее об освобождении Волги от должности писал ТАСС со ссылкой на источник в администрации региона. Как утверждало агентство, временно исполняющим обязанности мэра города назначен Евгений Балицкий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...