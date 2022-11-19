19 ноября 2022

ТАСС: мэра Энергодара Александру Волгу освободили от должности

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Съезд КПРФ. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен
Экс-главе города также запретили находиться на территории Запорожской области Фото:

Мэра города Энергодар (Запорожская область) Александра Волгу освободили от должности. Об этом сообщил источник, работающий в администрации региона.

«Волгу освободили от должности», — сказал источник ТАСС. Он добавил, что Александру Волге также запретили находится на территории Запорожской области. Временно исполняющим обязанности мэра города назначен Евгений Балицкий.

В октябре в сети появились сообщения о том, что на главу администрации Энергодара Александра Волгу было совершено покушение, передает телеканал 360. Позднее Александр Волга лично опроверг слухи, заверив, что с ним все в порядке и сообщения, распространенные украинскими СМИ — ложь.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроекты о включении в состав России республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области. Власти РФ сообщили, то будут образованы две республики и две области.

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Мэра города Энергодар (Запорожская область) Александра Волгу освободили от должности. Об этом сообщил источник, работающий в администрации региона. «Волгу освободили от должности», — сказал источник ТАСС. Он добавил, что Александру Волге также запретили находится на территории Запорожской области. Временно исполняющим обязанности мэра города назначен Евгений Балицкий. В октябре в сети появились сообщения о том, что на главу администрации Энергодара Александра Волгу было совершено покушение, передает телеканал 360. Позднее Александр Волга лично опроверг слухи, заверив, что с ним все в порядке и сообщения, распространенные украинскими СМИ — ложь. Ранее Путин внес в Госдуму законопроекты о включении в состав России республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области. Власти РФ сообщили, то будут образованы две республики и две области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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