ТАСС: мэра Энергодара Александру Волгу освободили от должности 20 ноября 2022 в 01:39 Размер текста - 17 + Экс-главе города также запретили находиться на территории Запорожской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэра города Энергодар (Запорожская область) Александра Волгу освободили от должности. Об этом сообщил источник, работающий в администрации региона. «Волгу освободили от должности», — сказал источник ТАСС. Он добавил, что Александру Волге также запретили находится на территории Запорожской области. Временно исполняющим обязанности мэра города назначен Евгений Балицкий. В октябре в сети появились сообщения о том, что на главу администрации Энергодара Александра Волгу было совершено покушение, передает телеканал 360. Позднее Александр Волга лично опроверг слухи, заверив, что с ним все в порядке и сообщения, распространенные украинскими СМИ — ложь. Ранее Путин внес в Госдуму законопроекты о включении в состав России республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области. Власти РФ сообщили, то будут образованы две республики и две области. Мэра города Энергодар (Запорожская область) Александра Волгу освободили от должности. Об этом сообщил источник, работающий в администрации региона. «Волгу освободили от должности», — сказал источник ТАСС. Он добавил, что Александру Волге также запретили находится на территории Запорожской области. Временно исполняющим обязанности мэра города назначен Евгений Балицкий. В октябре в сети появились сообщения о том, что на главу администрации Энергодара Александра Волгу было совершено покушение, передает телеканал 360. Позднее Александр Волга лично опроверг слухи, заверив, что с ним все в порядке и сообщения, распространенные украинскими СМИ — ложь. Ранее Путин внес в Госдуму законопроекты о включении в состав России республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области. Власти РФ сообщили, то будут образованы две республики и две области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям