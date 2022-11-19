Американский военный раскрыл, какие потери несет Украина в спецоперации

Американский полковник Макгрегор: ВСУ несут огромные потери, однако США отказываются от мирного урегулирования конфликта

20 ноября 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Военный признал огромные потери украинской армии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия несет огромные потери, тогда как Америка намерено отказывается идти на мирное урегулирование конфликта. Об этом рассказал экс-полковник американской армии Дуглас Макгрегор. По его словам, ВСУ «потеряли более ста тысяч убитыми», а в больницах находятся сотни тысяч раненных. «Огромное количество оборудования потеряно, уничтожено, украдено. Они (ВСУ, — прим. URA.RU) сейчас на последнем издыхании. Им нечего предложить», — сказал Макгрегор в интервью Grayzone. По его словам, украинские военные якобы «ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их». При этом Макгрегор отметил, что Россию невозможно «запугать или заставить подчиниться». Он добавил, что генерал армии США Марк Милли, призывая к миру, понимает это, в отличие от остальных людей у власти. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал миру скорые «сюрпризы». Он уточнил, что о них все узнают в скором времени. При этом Зеленский решил не раскрывать, что он имел в виду.

Украинская армия несет огромные потери, тогда как Америка намерено отказывается идти на мирное урегулирование конфликта. Об этом рассказал экс-полковник американской армии Дуглас Макгрегор. По его словам, ВСУ «потеряли более ста тысяч убитыми», а в больницах находятся сотни тысяч раненных. «Огромное количество оборудования потеряно, уничтожено, украдено. Они (ВСУ, — прим. URA.RU) сейчас на последнем издыхании. Им нечего предложить», — сказал Макгрегор в интервью Grayzone. По его словам, украинские военные якобы «ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их». При этом Макгрегор отметил, что Россию невозможно «запугать или заставить подчиниться». Он добавил, что генерал армии США Марк Милли, призывая к миру, понимает это, в отличие от остальных людей у власти. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал миру скорые «сюрпризы». Он уточнил, что о них все узнают в скором времени. При этом Зеленский решил не раскрывать, что он имел в виду.