Депутат Рябцева посетила мобилизованных в Елани Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Государственной Думы России Жанна Рябцева посетила военную часть в Елани (Свердловская область). Об этом она сообщила на своем официальном telegram-канале.

«Съездили в Елань, привезли мобилизованным медикаменты и теплую одежду, посмотрели, как организовано размещение. Ну и пообщались конечно, тут ребята не только из Свердловской области, но из Башкирии, Томской, Курганской областей и других регионов. Настрой у парней боевой», — написала Рябцева.

Депутат отметила, что необходимо организовать максимальную поддержку семьям мобилизованных и помогать военнослужащим. Этим и «занимаемся с первых дней СВО», — добавила Рябцева.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы Жанна Рябцева навестила раненых в СВО свердловчан. Одному из них она подарила значок в виде буквы Z.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Всего было призвано 300 тысяч человек, из них около 9,7 тысяч из Свердловской области.