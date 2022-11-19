19 ноября 2022
18 ноября 2022

Депутат Госдумы РФ посетила мобилизованных в Свердловской области. Фото

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Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, рябцева жанна
Депутат Рябцева посетила мобилизованных в Елани Фото:
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Мобилизация в России

Депутат Государственной Думы России Жанна Рябцева посетила военную часть в Елани (Свердловская область). Об этом она сообщила на своем официальном telegram-канале.

«Съездили в Елань, привезли мобилизованным медикаменты и теплую одежду, посмотрели, как организовано размещение. Ну и пообщались конечно, тут ребята не только из Свердловской области, но из Башкирии, Томской, Курганской областей и других регионов. Настрой у парней боевой», — написала Рябцева.

Депутат отметила, что необходимо организовать максимальную поддержку семьям мобилизованных и помогать военнослужащим. Этим и «занимаемся с первых дней СВО», — добавила Рябцева.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы Жанна Рябцева навестила раненых в СВО свердловчан. Одному из них она подарила значок в виде буквы Z.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Всего было призвано 300 тысяч человек, из них около 9,7 тысяч из Свердловской области.

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Депутат Государственной Думы России Жанна Рябцева посетила военную часть в Елани (Свердловская область). Об этом она сообщила на своем официальном telegram-канале. «Съездили в Елань, привезли мобилизованным медикаменты и теплую одежду, посмотрели, как организовано размещение. Ну и пообщались конечно, тут ребята не только из Свердловской области, но из Башкирии, Томской, Курганской областей и других регионов. Настрой у парней боевой», — написала Рябцева. Депутат отметила, что необходимо организовать максимальную поддержку семьям мобилизованных и помогать военнослужащим. Этим и «занимаемся с первых дней СВО», — добавила Рябцева. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский депутат Госдумы Жанна Рябцева навестила раненых в СВО свердловчан. Одному из них она подарила значок в виде буквы Z. Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Всего было призвано 300 тысяч человек, из них около 9,7 тысяч из Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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