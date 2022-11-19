19 ноября 2022
18 ноября 2022

Свердловский завод обеспечит всю Россию препаратом от бесплодия

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие МБУ «Институт гражданской безопасности». Челябинск, лекарство, ампула
В «Медсинтезе» заявили о готовности обеспечить всю Россию препаратом «Примапур» Фото:

На уральском заводе «Медсинтез» (Новоуральск) после открытия нового цеха биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин заявили о готовности обеспечить всю Россию препаратом для лечения бесплодия «Примапур». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Медсинтез» запустил цех по производству биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин. Это позволит масштабировать производство рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) для лечения бесплодия человека и полностью обеспечить препаратом «Примапур» всех пациенток в России», — говорится в сообщении.

Председатель совета директоров «Медсинтеза» Александр Петров заявил, что сейчас идет разработка другого препарата, который также применяется при процедурах ЭКО. «Сейчас мы разрабатываем хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) и препарат цетрореликс, который также применяется при процедурах ЭКО, что позволит создать полный цикл этих препаратов», — пояснил Петров. Он считает, что в 2025 году новые препараты «Медсинтеза» выйдут на рынок.

Ранее URA.RU писало, что в Новоуральске 19 ноября открыли новый цех биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин на заводе «Медсинтез». На открытии присутствовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

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На уральском заводе «Медсинтез» (Новоуральск) после открытия нового цеха биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин заявили о готовности обеспечить всю Россию препаратом для лечения бесплодия «Примапур». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Медсинтез» запустил цех по производству биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин. Это позволит масштабировать производство рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) для лечения бесплодия человека и полностью обеспечить препаратом «Примапур» всех пациенток в России», — говорится в сообщении. Председатель совета директоров «Медсинтеза» Александр Петров заявил, что сейчас идет разработка другого препарата, который также применяется при процедурах ЭКО. «Сейчас мы разрабатываем хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) и препарат цетрореликс, который также применяется при процедурах ЭКО, что позволит создать полный цикл этих препаратов», — пояснил Петров. Он считает, что в 2025 году новые препараты «Медсинтеза» выйдут на рынок. Ранее URA.RU писало, что в Новоуральске 19 ноября открыли новый цех биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин на заводе «Медсинтез». На открытии присутствовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
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