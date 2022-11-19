19 ноября 2022
18 ноября 2022

Губернатор Артюхов поблагодарил работников транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Заксобрание ЯНАО 25 лет, портрет, артюхов дмитрий
Артюхов отметил важность отрасли для региона Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил благодарность работникам транспортной отрасли, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. Пост он опубликовал в своем telegram-канале.

«Сегодня день работников транспорта в России. У нас на Ямале это отрасль, от которой зависит экономика региона, комфорт и мобильность северян, жизнь целых городов и поселков. Спасибо всем, кто сейчас на своем посту — за рулем, за штурвалом или на капитанском мостике. Пусть вам всегда везет на вашем пути!» — говорится в записи.

Ямальский губернатор отметил, что в регионе активно развивается транспорт. Правительство субсидируют авиаперевозки, строятся дороги, вокзалы, аэропорты. Происходит обновление муниципальных автопарков и автопарков экстренных служб.

Ранее URA.RU сообщало, что автопарк в городе Нягани пополнился новыми автобусами. Для организации пассажирских перевозок доставили 22 транспортных средства.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил благодарность работникам транспортной отрасли, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. Пост он опубликовал в своем telegram-канале. «Сегодня день работников транспорта в России. У нас на Ямале это отрасль, от которой зависит экономика региона, комфорт и мобильность северян, жизнь целых городов и поселков. Спасибо всем, кто сейчас на своем посту — за рулем, за штурвалом или на капитанском мостике. Пусть вам всегда везет на вашем пути!» — говорится в записи. Ямальский губернатор отметил, что в регионе активно развивается транспорт. Правительство субсидируют авиаперевозки, строятся дороги, вокзалы, аэропорты. Происходит обновление муниципальных автопарков и автопарков экстренных служб. Ранее URA.RU сообщало, что автопарк в городе Нягани пополнился новыми автобусами. Для организации пассажирских перевозок доставили 22 транспортных средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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