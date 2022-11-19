Губернатор Артюхов поблагодарил работников транспорта

Артюхов отметил важность отрасли для региона Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил благодарность работникам транспортной отрасли, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. Пост он опубликовал в своем telegram-канале.

«Сегодня день работников транспорта в России. У нас на Ямале это отрасль, от которой зависит экономика региона, комфорт и мобильность северян, жизнь целых городов и поселков. Спасибо всем, кто сейчас на своем посту — за рулем, за штурвалом или на капитанском мостике. Пусть вам всегда везет на вашем пути!» — говорится в записи.

Ямальский губернатор отметил, что в регионе активно развивается транспорт. Правительство субсидируют авиаперевозки, строятся дороги, вокзалы, аэропорты. Происходит обновление муниципальных автопарков и автопарков экстренных служб.

Ранее URA.RU сообщало, что автопарк в городе Нягани пополнился новыми автобусами. Для организации пассажирских перевозок доставили 22 транспортных средства.