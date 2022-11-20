Турция ударила по четырем регионам Сирии и Ираку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
Четыре региона в Сирии и один в Ираке попал под удар турецких ВВС Фото:

Четыре региона Сирии подверглись ударам турецких военно-воздушных сил. Также под удар попал регион Шенгал в Ираке. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

«В рамках воздушной операции военно-воздушных сил Турции был нанесен удар по регионам Телль-Рифат, Кобани, Дерик и Дребисия, которые располагаются в Сирийской Арабской Республике», — отмечает телеканал. Иракский регион Шенгал также подвергся атакам со стороны турецких истребителей и беспилотников. Турецкая воздушная операция «Коготь-меч» направлена на нанесение ударов по базам Рабочей партии Курдистана, которая является запрещенной в Турции.

Власти Турции 1 июня объявили о начале военной операции в Сирии. Она направлена на избавление от террористов.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Четыре региона Сирии подверглись ударам турецких военно-воздушных сил. Также под удар попал регион Шенгал в Ираке. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber. «В рамках воздушной операции военно-воздушных сил Турции был нанесен удар по регионам Телль-Рифат, Кобани, Дерик и Дребисия, которые располагаются в Сирийской Арабской Республике», — отмечает телеканал. Иракский регион Шенгал также подвергся атакам со стороны турецких истребителей и беспилотников. Турецкая воздушная операция «Коготь-меч» направлена на нанесение ударов по базам Рабочей партии Курдистана, которая является запрещенной в Турции. Власти Турции 1 июня объявили о начале военной операции в Сирии. Она направлена на избавление от террористов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...