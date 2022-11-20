Си Цзиньпин обозначил Байдену красные линии

Си Цзиньпин: вопрос Тайваня является красной линией в переговорах между США И КНР

20 ноября 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Китай не потерпит попыток отделения Тайваня от остального государства Фото: Официальный сайт Президента РФ Лидер Китая Си Цзиньпин в диалоге с президентом США Джо Байденом четко обозначил, что тайваньский вопрос является той самой красной линией, которую нельзя пересекать при проведении китайско-американских переговоров. Об этом сообщил в своем комментарии министр иностранных дел Китая Ван И о визите Си Цзиньпина в Индонезию. «Си четко указал, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, политической основой и первой красной линией, которую нельзя пересекать, в китайско-американских отношениях», — рассказал Ван И. Текст комментария опубликован на официальном сайте МИД КНР. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что китайский народ никогда не смирится с попытками отторгнуть Тайвань от Китая. Ранее президент США Джо Байден заявил о намерениях Вашингтона встать на защиту Тайваня, если Китай применит к острову военную силу. Однако Байден пришел в ярость от решения спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси совершить официальный визит на Тайвань. Этим она вызвала переполох во всем мире, передает «Дни.ру».

Лидер Китая Си Цзиньпин в диалоге с президентом США Джо Байденом четко обозначил, что тайваньский вопрос является той самой красной линией, которую нельзя пересекать при проведении китайско-американских переговоров. Об этом сообщил в своем комментарии министр иностранных дел Китая Ван И о визите Си Цзиньпина в Индонезию. «Си четко указал, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, политической основой и первой красной линией, которую нельзя пересекать, в китайско-американских отношениях», — рассказал Ван И. Текст комментария опубликован на официальном сайте МИД КНР. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что китайский народ никогда не смирится с попытками отторгнуть Тайвань от Китая. Ранее президент США Джо Байден заявил о намерениях Вашингтона встать на защиту Тайваня, если Китай применит к острову военную силу. Однако Байден пришел в ярость от решения спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси совершить официальный визит на Тайвань. Этим она вызвала переполох во всем мире, передает «Дни.ру».