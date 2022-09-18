Байден пообещал заступиться за Тайвань в случае войны с Китаем

США защитят Тайвань, если Китай начнет военный конфликт с островом. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CBS.
Джо Байден заявил, что США помогут Тайваню в борьбе с Китаем, если начнется война, передает РИА «Новости». «Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом», — уточнил американский лидер.
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США защитят Тайвань, если Китай начнет военный конфликт с островом. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CBS. Джо Байден заявил, что США помогут Тайваню в борьбе с Китаем, если начнется война, передает РИА «Новости». «Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом», — уточнил американский лидер. Конфликт вокруг Тайваня и Китая обострился с визитом на остров спикера палаты представителей США Ненси Пелоси. КНР считает Тайвань своей территорией, однако последний с этим не согласен. США поддерживают независимость Тайваня. Агентство Bloomberg сообщало, что Тайвань начал накапливать американское оружие для войны с Китаем. Отставной контр-адмирал ВМФ США Чарльз Уильямс призвал Вашингтон готовиться к войне с Китаем. В Пентагоне заявили, что глава КНР Си Цзиньпин приказал силой взять Тайвань до 2027 года.