12 ноября 2022

Американский генерал анонсировал атаку Украины на Крым

Экс-командующий армии США в Европе Годжес: ВСУ подберутся к Крыму зимой
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зимой ВСУ могут выйти на рубежи Крымского полуострова, такое мнение выразил экс-командующий США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зимний период боевых действий могут выйти на рубежи Крымского полуострова. Такое мнение выразил экс-командующий армии США в Европе Бэн Годжес.

«ВСУ в январе „войдут в Мариуполь и Мелитополь“. А там и до Крыма недалеко», — передает слова Годжеса МК. Экс-командующий регулярно комментирует украинским СМИ ход спецоперации, а большинство его «прогнозов» так или иначе связаны с Крымом. При этом Годжес признал, что США не хватает определенного оружия для помощи Украине и предложил европейским государством заменить некоторое американское вооружение.

После начала спецоперации многие страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. Сообщалось, что Вашингтон будет стараться всеми силами улучшить положение ВСУ на поле боя.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зимний период боевых действий могут выйти на рубежи Крымского полуострова. Такое мнение выразил экс-командующий армии США в Европе Бэн Годжес. «ВСУ в январе „войдут в Мариуполь и Мелитополь“. А там и до Крыма недалеко», — передает слова Годжеса МК. Экс-командующий регулярно комментирует украинским СМИ ход спецоперации, а большинство его «прогнозов» так или иначе связаны с Крымом. При этом Годжес признал, что США не хватает определенного оружия для помощи Украине и предложил европейским государством заменить некоторое американское вооружение. После начала спецоперации многие страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. Сообщалось, что Вашингтон будет стараться всеми силами улучшить положение ВСУ на поле боя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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