Американский генерал анонсировал атаку Украины на Крым

Экс-командующий армии США в Европе Годжес: ВСУ подберутся к Крыму зимой

13 ноября 2022 в 07:42 Размер текста - 17 +

Зимой ВСУ могут выйти на рубежи Крымского полуострова, такое мнение выразил экс-командующий США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зимний период боевых действий могут выйти на рубежи Крымского полуострова. Такое мнение выразил экс-командующий армии США в Европе Бэн Годжес. «ВСУ в январе „войдут в Мариуполь и Мелитополь“. А там и до Крыма недалеко», — передает слова Годжеса МК . Экс-командующий регулярно комментирует украинским СМИ ход спецоперации, а большинство его «прогнозов» так или иначе связаны с Крымом. При этом Годжес признал, что США не хватает определенного оружия для помощи Украине и предложил европейским государством заменить некоторое американское вооружение. После начала спецоперации многие страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. Сообщалось, что Вашингтон будет стараться всеми силами улучшить положение ВСУ на поле боя.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зимний период боевых действий могут выйти на рубежи Крымского полуострова. Такое мнение выразил экс-командующий армии США в Европе Бэн Годжес. «ВСУ в январе „войдут в Мариуполь и Мелитополь“. А там и до Крыма недалеко», — передает слова Годжеса МК. Экс-командующий регулярно комментирует украинским СМИ ход спецоперации, а большинство его «прогнозов» так или иначе связаны с Крымом. При этом Годжес признал, что США не хватает определенного оружия для помощи Украине и предложил европейским государством заменить некоторое американское вооружение. После начала спецоперации многие страны Запада начали оказывать Украине военную поддержку. Сообщалось, что Вашингтон будет стараться всеми силами улучшить положение ВСУ на поле боя.