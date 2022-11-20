В Киеве опровергли заявления Зеленского о «перемирии» с Россией

20 ноября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Никаких предложений от Кремля не поступало, заявил глава офиса президента Украины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возглавляющий офис президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг ранее прозвучавшие слова Зеленского о том, что Украина отказывается от перемирия, предложенного Россией. Дело в том, что никакого предложения от Кремля о перемирии не был, заявил он. «Никаких официальных заявлений от российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах у нас не было», — цитирует Ермака Politico. В пятницу Владимир Зеленский заявлял, что Киев якобы отклонил предложение России о «кратком перемирии». Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал странными призывы Запада к мирным переговорам с Москвой в то время, когда, по мнению советника, Киев владеет инициативой на поле боя. Ранее Зеленский допустил высказывание, что Украина не может пойти на переговоры с Россией, так как Москва непременно воспользуется моментом для наращивания сил на совершение новых наступательных операций, передает «Царьград».

Возглавляющий офис президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг ранее прозвучавшие слова Зеленского о том, что Украина отказывается от перемирия, предложенного Россией. Дело в том, что никакого предложения от Кремля о перемирии не был, заявил он. «Никаких официальных заявлений от российской стороны о каких-то разговорах, каких-то переговорах у нас не было», — цитирует Ермака Politico. В пятницу Владимир Зеленский заявлял, что Киев якобы отклонил предложение России о «кратком перемирии». Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал странными призывы Запада к мирным переговорам с Москвой в то время, когда, по мнению советника, Киев владеет инициативой на поле боя. Ранее Зеленский допустил высказывание, что Украина не может пойти на переговоры с Россией, так как Москва непременно воспользуется моментом для наращивания сил на совершение новых наступательных операций, передает «Царьград».