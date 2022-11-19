В Тюмени ищут пропавшего без вести мужчину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени пропал мужчина. Он два дня назад сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Быков Иван, 30 лет. Последний раз видели в Центральном округе города Тюмень.18 ноября уехал на автомобиле Toyota Funcargo желтого цвета в неизвестном направлении», — сказано в ориентировке.

Быков Иван и автомобиль, на котором он уехал Фото: Форум поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Его приметы — худощавое телосложение, рост 175 см, светло-русые волосы, светло-карие глаза. Мужчина был одет в темно-синий пуховик, черные брюки, коричневые ботинки и белую шапку. Если что-то известно о пропавшем, просьба звонить инфоргам Марие (89222669874) и Наталье (89829091500) или на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени с октября разыскивают 29-летнего Зафаржона Тожимаматова, но его местоположение все еще неизвестно. Кроме того, в поселке Голышманово пропала 46-летняя женщина. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас».