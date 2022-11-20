Букмекеры раскрыли фаворитов ЧМ в Катаре

Трейдер: болельщики ставят чаще на победу Франции на ЧМ-2022 по футболу

20 ноября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Франция, Бразилия и Аргентина, являются фаворитами на ЧМ в Катаре, сообщил трейдер Фото: Антон Белицкий © URA.RU Фаворитами на чемпионате мира по футболу в Катаре, судя по ставкам, являются такие страны как Франция, Бразилия и Аргентина. Об этом сообщил трейдер крупной российской букмекерской конторы. «Франция, Бразилия и Аргентина, судя по ставкам, являются фаворитами. На эти команды ставят чаще, чем на все остальные сборные вместе взятые. Игроки считают, что одна из этих команд обязательно станет ЧМ в этом году», — приводит NEWS.ru слова трейдера. Чемпионат мира-2022 по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи финальной стадии ЧМ-2022 будут сыграны на 8 стадионах в 5 городах — в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре. Кроме того, арабский телеканал ВеIn Sports сообщал, что международное антидопинговое агентство уведомляло Россию о запрете участия в ЧМ по футболу 2022 года в Катаре. Выступят в этом году еще 32 команды. Также предполагается, что через четыре года будет уже 46 сборных.

Фаворитами на чемпионате мира по футболу в Катаре, судя по ставкам, являются такие страны как Франция, Бразилия и Аргентина. Об этом сообщил трейдер крупной российской букмекерской конторы. «Франция, Бразилия и Аргентина, судя по ставкам, являются фаворитами. На эти команды ставят чаще, чем на все остальные сборные вместе взятые. Игроки считают, что одна из этих команд обязательно станет ЧМ в этом году», — приводит NEWS.ru слова трейдера. Чемпионат мира-2022 по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи финальной стадии ЧМ-2022 будут сыграны на 8 стадионах в 5 городах — в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре. Кроме того, арабский телеканал ВеIn Sports сообщал, что международное антидопинговое агентство уведомляло Россию о запрете участия в ЧМ по футболу 2022 года в Катаре. Выступят в этом году еще 32 команды. Также предполагается, что через четыре года будет уже 46 сборных.