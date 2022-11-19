В ДТП под Тюменью пострадали три человека. Фото

20 ноября 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

В Сладковском районе в ДТП пострадали двое мужчин и женщина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сладковском районе (Тюменская область) в результате ДТП пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, во втором часу дня на 65-м километре автодороги Ишим-Маслянский-Сладково автомобиль Ford Focus съехал в кювет и опрокинулся», — рассказали в ведомстве. Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области В результате аварии травмы получили 31-летний водитель и два пассажира. Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск пострадали два человека. Водитель, не справившись с управлением, въехал в препятствие, а затем улетел в котлован.

В Сладковском районе (Тюменская область) в результате ДТП пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, во втором часу дня на 65-м километре автодороги Ишим-Маслянский-Сладково автомобиль Ford Focus съехал в кювет и опрокинулся», — рассказали в ведомстве. В результате аварии травмы получили 31-летний водитель и два пассажира. Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск пострадали два человека. Водитель, не справившись с управлением, въехал в препятствие, а затем улетел в котлован.