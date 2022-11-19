В Сладковском районе (Тюменская область) в результате ДТП пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, во втором часу дня на 65-м километре автодороги Ишим-Маслянский-Сладково автомобиль Ford Focus съехал в кювет и опрокинулся», — рассказали в ведомстве.
В результате аварии травмы получили 31-летний водитель и два пассажира. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск пострадали два человека. Водитель, не справившись с управлением, въехал в препятствие, а затем улетел в котлован.
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