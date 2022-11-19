19 ноября 2022
18 ноября 2022

В ДТП под Тюменью пострадали три человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, полиция, авария
В Сладковском районе в ДТП пострадали двое мужчин и женщина Фото:

В Сладковском районе (Тюменская область) в результате ДТП пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, во втором часу дня на 65-м километре автодороги Ишим-Маслянский-Сладково автомобиль Ford Focus съехал в кювет и опрокинулся», — рассказали в ведомстве.

Фото:

В результате аварии травмы получили 31-летний водитель и два пассажира. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск пострадали два человека. Водитель, не справившись с управлением, въехал в препятствие, а затем улетел в котлован.

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В Сладковском районе (Тюменская область) в результате ДТП пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, во втором часу дня на 65-м километре автодороги Ишим-Маслянский-Сладково автомобиль Ford Focus съехал в кювет и опрокинулся», — рассказали в ведомстве. В результате аварии травмы получили 31-летний водитель и два пассажира. Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск пострадали два человека. Водитель, не справившись с управлением, въехал в препятствие, а затем улетел в котлован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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