Ветеран вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Свердловской области старший лейтенант Евгений Муханов записал клип на песню Сергея Трофимова «С нами Бог» в поддержку российских войск, выполняющих задачи в рамках спецоперации в Донбассе. Клип опубликован в официальном сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Эта песня проникла в мое сердце прямиком, потому что прекрасно осознаю, о чем она. Я понимаю каждое ее слово. Музыка должна давать надежду, поддержку, и песня „С нами Бог“ как раз об этом», — поделился Евгений Муханов.
Видеоклип снимали на родине Муханова — в Реже (Свердловская область). Одной из локаций съемок клипа стал мемориальный комплекс «Вечный огонь», который является символом благодарной памяти народу-победителю в Великой Отечественной войне. Кроме того, в клипе присутствуют кадры хроники ВОВ и спецоперации на Украине.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.
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