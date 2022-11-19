Сергей Муханов поддержал военных, записав клип на песню Сергея Трофимова «С нами Бог» Скрин: клип на песню «С нами Бог»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ветеран вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Свердловской области старший лейтенант Евгений Муханов записал клип на песню Сергея Трофимова «С нами Бог» в поддержку российских войск, выполняющих задачи в рамках спецоперации в Донбассе. Клип опубликован в официальном сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Эта песня проникла в мое сердце прямиком, потому что прекрасно осознаю, о чем она. Я понимаю каждое ее слово. Музыка должна давать надежду, поддержку, и песня „С нами Бог“ как раз об этом», — поделился Евгений Муханов.

Видеоклип снимали на родине Муханова — в Реже (Свердловская область). Одной из локаций съемок клипа стал мемориальный комплекс «Вечный огонь», который является символом благодарной памяти народу-победителю в Великой Отечественной войне. Кроме того, в клипе присутствуют кадры хроники ВОВ и спецоперации на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.