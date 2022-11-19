Пациентов Курганской больницы отправили по домам без верхней одежды

Департамент здравоохранения Курганской области пообещал разобраться в ситуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одной из курганских больниц выписали пациентов, но не отдали им верхнюю одежду. Об этом рассказал пользователь, написавший пост в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера в гастроэнтерологии обнаружили ковид. Всю палату в десять часов вечера экстренно выписали домой. Верхнюю одежду пациентам никто не отдал, сказали, чтобы приезжали за ней в понедельник. Женщинам из районов пришлось в халатах и тапочках вызывать такси, чтобы добраться до дома в мороз», — говорится в посте.

Департамент здравоохранения Курганской области написал в комментариях под постом, что был направлен запрос в Курганскую областную клиническую больницу. О результатах департамент пообещал проинформировать в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что в одной из больниц Курганской области перестал работать котел, который обеспечивал здание теплом. По словам источника, который сообщил об этом, ситуация очень тревожная, особенно из-за морозов.