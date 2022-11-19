19 ноября 2022
18 ноября 2022

Пациентов Курганской больницы отправили по домам без верхней одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, пациент
Департамент здравоохранения Курганской области пообещал разобраться в ситуации Фото:

В одной из курганских больниц выписали пациентов, но не отдали им верхнюю одежду. Об этом рассказал пользователь, написавший пост в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера в гастроэнтерологии обнаружили ковид. Всю палату в десять часов вечера экстренно выписали домой. Верхнюю одежду пациентам никто не отдал, сказали, чтобы приезжали за ней в понедельник. Женщинам из районов пришлось в халатах и тапочках вызывать такси, чтобы добраться до дома в мороз», — говорится в посте.

Департамент здравоохранения Курганской области написал в комментариях под постом, что был направлен запрос в Курганскую областную клиническую больницу. О результатах департамент пообещал проинформировать в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что в одной из больниц Курганской области перестал работать котел, который обеспечивал здание теплом. По словам источника, который сообщил об этом, ситуация очень тревожная, особенно из-за морозов.

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В одной из курганских больниц выписали пациентов, но не отдали им верхнюю одежду. Об этом рассказал пользователь, написавший пост в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера в гастроэнтерологии обнаружили ковид. Всю палату в десять часов вечера экстренно выписали домой. Верхнюю одежду пациентам никто не отдал, сказали, чтобы приезжали за ней в понедельник. Женщинам из районов пришлось в халатах и тапочках вызывать такси, чтобы добраться до дома в мороз», — говорится в посте. Департамент здравоохранения Курганской области написал в комментариях под постом, что был направлен запрос в Курганскую областную клиническую больницу. О результатах департамент пообещал проинформировать в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что в одной из больниц Курганской области перестал работать котел, который обеспечивал здание теплом. По словам источника, который сообщил об этом, ситуация очень тревожная, особенно из-за морозов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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