В МИД Украины призвали Шольца поставить России ультиматум

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Остановите энергетический геноцид против украинцев, заявил Андрей Мельник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нужно поставить президенту России Владимиру Путину ультиматум для того, чтобы остановить геноцид против Украины. С таким обращением выступил замминистра иностранных дел и бывший посол министерства иностранных дел (МИД) Украины в Германии Андрей Мельник. С просьбой поставить ультиматум России он обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

«Приветствую господина канцлера Шольца из Киева! Это хорошо, что вы заявили Путину „прекратить спецоперацию“. Но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид против украинцев. Сделайте это, пожалуйста», — написал Мельников в Twitter (заблокирован в РФ).

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что переговоры Украины и России возможны только в случае поражения РФ. По его словам, за стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы, так как иначе это будет снова язык ультиматумов.

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Нужно поставить президенту России Владимиру Путину ультиматум для того, чтобы остановить геноцид против Украины. С таким обращением выступил замминистра иностранных дел и бывший посол министерства иностранных дел (МИД) Украины в Германии Андрей Мельник. С просьбой поставить ультиматум России он обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. «Приветствую господина канцлера Шольца из Киева! Это хорошо, что вы заявили Путину „прекратить спецоперацию“. Но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид против украинцев. Сделайте это, пожалуйста», — написал Мельников в Twitter (заблокирован в РФ). Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что переговоры Украины и России возможны только в случае поражения РФ. По его словам, за стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы, так как иначе это будет снова язык ультиматумов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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