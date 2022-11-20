В МИД Украины призвали Шольца поставить России ультиматум

20 ноября 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Остановите энергетический геноцид против украинцев, заявил Андрей Мельник Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нужно поставить президенту России Владимиру Путину ультиматум для того, чтобы остановить геноцид против Украины. С таким обращением выступил замминистра иностранных дел и бывший посол министерства иностранных дел (МИД) Украины в Германии Андрей Мельник. С просьбой поставить ультиматум России он обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. «Приветствую господина канцлера Шольца из Киева! Это хорошо, что вы заявили Путину „прекратить спецоперацию“. Но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид против украинцев. Сделайте это, пожалуйста», — написал Мельников в Twitter (заблокирован в РФ). Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что переговоры Украины и России возможны только в случае поражения РФ. По его словам, за стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы, так как иначе это будет снова язык ультиматумов.

Нужно поставить президенту России Владимиру Путину ультиматум для того, чтобы остановить геноцид против Украины. С таким обращением выступил замминистра иностранных дел и бывший посол министерства иностранных дел (МИД) Украины в Германии Андрей Мельник. С просьбой поставить ультиматум России он обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. «Приветствую господина канцлера Шольца из Киева! Это хорошо, что вы заявили Путину „прекратить спецоперацию“. Но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид против украинцев. Сделайте это, пожалуйста», — написал Мельников в Twitter (заблокирован в РФ). Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. С ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что переговоры Украины и России возможны только в случае поражения РФ. По его словам, за стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы, так как иначе это будет снова язык ультиматумов.