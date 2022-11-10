Тюменские власти прогнозируют перенос сроков сдачи главного долгостроя ХМАО

10 ноября 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов прогнозирует, что больницу достроят к маю 2023 года Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов прогнозирует, что строительство главного долгостроя ХМАО — окружной больницы в Нижневартовске — завершат в мае следующего года, передает журналист URA.RU. Больницу строят в рамках программы «Сотрудничество» между Югрой и Тюменью. «Мы надеемся, что строительство больницы в Нижневартовске будет завершено к апрелю-маю 2023 года», — заявил Шустов во время комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы, на котором обсуждали, в том числе, программу «Сотрудничество». Чиновник признал, что есть серьезное опоздание по срокам строительства, но не озвучил его причины. Тем временем югорские власти утверждают, что пока о переносе сроков на следующий год речи не идет, рассчитывая завершить строительство до конца 2022 года. «Пока идем к сдаче в этом году. На пределах, как говорится. Не просто, но задача стоит и идем к ее реализации. Все работы усилены на объекте, оборудование оставшееся, которое было под риском, что могут не поставить в этом году, подходит на объект», — прокомментировал корреспонденту агентства вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. В то же время стоимость больницы на фоне подорожания оборудования выросла еще более чем на миллиард рублей. «Все экспертизы мы прошли о соответствующем удорожании, поэтому у подрядчика есть все возможности. Проектную документацию привели в порядок, все регламентировали. Оно [повышение стоимости объекта] в основном связано с удорожанием оборудования. Увеличение [составляет] 1 млрд 347 млн», — уточнил Ислаев. Ранее URA.RU уже рассказывало, что власти ХМАО прогнозировали подорожание строительства окружной больницы из-за санкций. Однако на тот момент сумма дополнительного финансирования была неизвестна. Проблемы с логистикой и доставкой товаров и оборудования в Россию начались из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.

Замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов прогнозирует, что строительство главного долгостроя ХМАО — окружной больницы в Нижневартовске — завершат в мае следующего года, передает журналист URA.RU. Больницу строят в рамках программы «Сотрудничество» между Югрой и Тюменью. «Мы надеемся, что строительство больницы в Нижневартовске будет завершено к апрелю-маю 2023 года», — заявил Шустов во время комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы, на котором обсуждали, в том числе, программу «Сотрудничество». Чиновник признал, что есть серьезное опоздание по срокам строительства, но не озвучил его причины. Тем временем югорские власти утверждают, что пока о переносе сроков на следующий год речи не идет, рассчитывая завершить строительство до конца 2022 года. «Пока идем к сдаче в этом году. На пределах, как говорится. Не просто, но задача стоит и идем к ее реализации. Все работы усилены на объекте, оборудование оставшееся, которое было под риском, что могут не поставить в этом году, подходит на объект», — прокомментировал корреспонденту агентства вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. В то же время стоимость больницы на фоне подорожания оборудования выросла еще более чем на миллиард рублей. «Все экспертизы мы прошли о соответствующем удорожании, поэтому у подрядчика есть все возможности. Проектную документацию привели в порядок, все регламентировали. Оно [повышение стоимости объекта] в основном связано с удорожанием оборудования. Увеличение [составляет] 1 млрд 347 млн», — уточнил Ислаев. Ранее URA.RU уже рассказывало, что власти ХМАО прогнозировали подорожание строительства окружной больницы из-за санкций. Однако на тот момент сумма дополнительного финансирования была неизвестна. Проблемы с логистикой и доставкой товаров и оборудования в Россию начались из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.