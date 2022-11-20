Министр обороны Франции: граждане не понимают, зачем помогать Украине

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НАТО. Москва, нато, nato
Граждане Франции не понимают, почему власти продолжают поставлять оружие Украине, сообщает Себастьян Лекорню Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Граждане Франции не понимают, зачем нужно помогать Украине, и часто задают этот вопрос. Об этом сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.

«Вопрос необходимости солидарности с Украиной является основным. В Париже меня чаще спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, тогда как в моем департаменте Эр люди без задней мысли интересуются, почему мы должны помогать Украине», — приводит JDD слова министра.

Ранее американское агентство Politico сообщало, что Франция и Германия затягивают или вовсе не отправляют военную помощь Украине, так как стремятся сохранить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Также отметили, что без поставок тяжелого западного оружия Украина не сможет долго сопротивляться.

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Граждане Франции не понимают, зачем нужно помогать Украине, и часто задают этот вопрос. Об этом сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. «Вопрос необходимости солидарности с Украиной является основным. В Париже меня чаще спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, тогда как в моем департаменте Эр люди без задней мысли интересуются, почему мы должны помогать Украине», — приводит JDD слова министра. Ранее американское агентство Politico сообщало, что Франция и Германия затягивают или вовсе не отправляют военную помощь Украине, так как стремятся сохранить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Также отметили, что без поставок тяжелого западного оружия Украина не сможет долго сопротивляться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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