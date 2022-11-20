Министр обороны Франции: граждане не понимают, зачем помогать Украине

20 ноября 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Граждане Франции не понимают, почему власти продолжают поставлять оружие Украине, сообщает Себастьян Лекорню Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане Франции не понимают, зачем нужно помогать Украине, и часто задают этот вопрос. Об этом сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. «Вопрос необходимости солидарности с Украиной является основным. В Париже меня чаще спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, тогда как в моем департаменте Эр люди без задней мысли интересуются, почему мы должны помогать Украине», — приводит JDD слова министра. Ранее американское агентство Politico сообщало, что Франция и Германия затягивают или вовсе не отправляют военную помощь Украине, так как стремятся сохранить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Также отметили, что без поставок тяжелого западного оружия Украина не сможет долго сопротивляться.

Граждане Франции не понимают, зачем нужно помогать Украине, и часто задают этот вопрос. Об этом сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. «Вопрос необходимости солидарности с Украиной является основным. В Париже меня чаще спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, тогда как в моем департаменте Эр люди без задней мысли интересуются, почему мы должны помогать Украине», — приводит JDD слова министра. Ранее американское агентство Politico сообщало, что Франция и Германия затягивают или вовсе не отправляют военную помощь Украине, так как стремятся сохранить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Также отметили, что без поставок тяжелого западного оружия Украина не сможет долго сопротивляться.