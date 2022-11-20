В России начнут строить дома с посадочными площадками для беспилотников

21 ноября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Одна посадочная площадка для дрона обходится в несколько тысяч долларов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России в ближайшие три года могут начать строить дома с площадками для посадки дронов, которые доставляют грузы. Оборудование одной такой площадки обойдется в несколько тысяч долларов. «Минстрой совместно с ВЭБ.РФ работает над созданием внутригородской терминальной инфраструктуры для беспилотных авиационных систем. Поручение дал вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров», — пишут « Известия». Эксперты поясняют, что беспилотник может приземляться на обычную огороженную площадку либо в дронопорт, где происходит зарядка устройства, его техобслуживание и замена груза. Единственный крупный производитель дронопортов в России — компания Hive (ООО «Русдронопорт»). Площадку для беспилотников, которые доставляют грузы, можно размещать на придомовых территориях и крышах зданий. Ее размер обычно составляет один квадратный метр. Ранее стало известно, что в России хотят упростить продажу жилья с детскими долями. При покупке другой квартиры вместо «детской» сделку не нужно будет оформлять в органах опеки. В то же время выдача льготной ипотеки на жилье в новостройках закончится 31 декабря. В Минфине не увидели необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка недвижимости. Тем, кто хочет выгодно купить «вторичку», эксперты рекомендуют искать варианты в удаленных от центра локациях, напоминает «Дни.ру».

В России в ближайшие три года могут начать строить дома с площадками для посадки дронов, которые доставляют грузы. Оборудование одной такой площадки обойдется в несколько тысяч долларов. «Минстрой совместно с ВЭБ.РФ работает над созданием внутригородской терминальной инфраструктуры для беспилотных авиационных систем. Поручение дал вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров», — пишут « Известия». Эксперты поясняют, что беспилотник может приземляться на обычную огороженную площадку либо в дронопорт, где происходит зарядка устройства, его техобслуживание и замена груза. Единственный крупный производитель дронопортов в России — компания Hive (ООО «Русдронопорт»). Площадку для беспилотников, которые доставляют грузы, можно размещать на придомовых территориях и крышах зданий. Ее размер обычно составляет один квадратный метр. Ранее стало известно, что в России хотят упростить продажу жилья с детскими долями. При покупке другой квартиры вместо «детской» сделку не нужно будет оформлять в органах опеки. В то же время выдача льготной ипотеки на жилье в новостройках закончится 31 декабря. В Минфине не увидели необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка недвижимости. Тем, кто хочет выгодно купить «вторичку», эксперты рекомендуют искать варианты в удаленных от центра локациях, напоминает «Дни.ру».