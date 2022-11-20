Зарплата.ру: больше трети свердловчан получат тринадцатую зарплату

Треть компаний готовы выплатить работникам годовую премию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более трети компаний в Свердловской области в этом году планируют выплатить сотрудникам тринадцатую зарплату. Еще 36% отказались от такой выплаты, следует из исследования компании Зарплата.ру.

«Как показало исследование, 38% компаний планируют выплатить тринадцатую зарплату большинству сотрудников, 36% — отказались от такой выплаты, а в 26% организаций еще не приняли окончательное решение», — говорится в исследовании.

Сотрудники, которые получат тринадцатую зарплату, работают в сферах строительства, ретейла, промышленности, бухгалтерии, ИТ, образования, энергетики, транспорта и банковского сектора. Большинство работодателей — 58% — выплатят годовую премию в размере одного оклада, еще 9% — в размере двух окладов, 8% — в размере трех окладов, а у 25% работодателей сумма нефиксированная.

Ранее профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что тринадцатую зарплату в этом году получат только сотрудники тех компаний, которые оказались успешны в плане финансового роста. Тринадцатая зарплата, как правило, не указывается в трудовом договоре.