Профессор вуза при правительстве: кому ждать тринадцатой зарплаты в этом году

Профессор Сафонов: премию по итогу года получат работники финансово успешных компаний

25 октября 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

По мнению Александра Сафонова, премию под конец года получат только сотрудники компаний с хорошим финансовым ростом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Тринадцатую зарплату» в этом году получат только сотрудники тех компаний, которые оказались успешны в плане финансового роста. Об этом рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. «В этом непростом году ее [премию], скорее всего, получат только сотрудники успешных с финансовой точки зрения компаний», — уточнил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Его слова приводит радио Sputnik. Он также подчеркнул, что данная премия обычно выплачивается в том случае, если компания хорошо заработала в этом году и остаются излишки. «Тринадцатая зарплата», как правило, не указывается в трудовом договоре. Ранее президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой рассказал URA.RU, как начать копить деньги. Для этого следует откладывать определенную часть дохода на депозит. Также более 30% россиян сообщили о ежемесячных накоплениях с зарплаты, передает VSE42.Ru.

«Тринадцатую зарплату» в этом году получат только сотрудники тех компаний, которые оказались успешны в плане финансового роста. Об этом рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. «В этом непростом году ее [премию], скорее всего, получат только сотрудники успешных с финансовой точки зрения компаний», — уточнил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Его слова приводит радио Sputnik. Он также подчеркнул, что данная премия обычно выплачивается в том случае, если компания хорошо заработала в этом году и остаются излишки. «Тринадцатая зарплата», как правило, не указывается в трудовом договоре. Ранее президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой рассказал URA.RU, как начать копить деньги. Для этого следует откладывать определенную часть дохода на депозит. Также более 30% россиян сообщили о ежемесячных накоплениях с зарплаты, передает VSE42.Ru.