20 ноября 2022
19 ноября 2022

Директор «Областной газеты» покидает свой пост. Инсайд

Директор «Областной газеты» Антон Стуликов уходит со своего поста
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с генеральным директором телеканала ОТВ Антоном Стуликовым. Екатеринбург, стуликов антон
Антон Стуликов покидает пост директора Фото:

Директор «Областной газеты» Антон Стуликов уходит со своего поста. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее Стуликов возглавлял «Областное телевидение».

«Антон Стуликов сегодня подписывает заявление на увольнение. Он уходит по собственному желанию», — отметил источник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Антону Стуликову. На звонок корреспондента он не ответил.

Ранее агентство писало, что 26 ноября 2022 года было объявлено, что «Областную газету» возглавил Антон Стуликов — экс-гендиректор ОТВ и советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Медиаменеджер сменил Дмитрия Полянина, руководившего изданием с 2012 года.

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Директор «Областной газеты» Антон Стуликов уходит со своего поста. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее Стуликов возглавлял «Областное телевидение». «Антон Стуликов сегодня подписывает заявление на увольнение. Он уходит по собственному желанию», — отметил источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Антону Стуликову. На звонок корреспондента он не ответил. Ранее агентство писало, что 26 ноября 2022 года было объявлено, что «Областную газету» возглавил Антон Стуликов — экс-гендиректор ОТВ и советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Медиаменеджер сменил Дмитрия Полянина, руководившего изданием с 2012 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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