Директор «Областной газеты» покидает свой пост. Инсайд

Директор «Областной газеты» Антон Стуликов уходит со своего поста

21 ноября 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Антон Стуликов покидает пост директора Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор «Областной газеты» Антон Стуликов уходит со своего поста. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее Стуликов возглавлял «Областное телевидение». «Антон Стуликов сегодня подписывает заявление на увольнение. Он уходит по собственному желанию», — отметил источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Антону Стуликову. На звонок корреспондента он не ответил. Ранее агентство писало, что 26 ноября 2022 года было объявлено, что «Областную газету» возглавил Антон Стуликов — экс-гендиректор ОТВ и советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Медиаменеджер сменил Дмитрия Полянина, руководившего изданием с 2012 года.

Директор «Областной газеты» Антон Стуликов уходит со своего поста. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее Стуликов возглавлял «Областное телевидение». «Антон Стуликов сегодня подписывает заявление на увольнение. Он уходит по собственному желанию», — отметил источник. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Антону Стуликову. На звонок корреспондента он не ответил. Ранее агентство писало, что 26 ноября 2022 года было объявлено, что «Областную газету» возглавил Антон Стуликов — экс-гендиректор ОТВ и советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Медиаменеджер сменил Дмитрия Полянина, руководившего изданием с 2012 года.