Директор «Областной газеты» Антон Стуликов уходит со своего поста. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее Стуликов возглавлял «Областное телевидение».
«Антон Стуликов сегодня подписывает заявление на увольнение. Он уходит по собственному желанию», — отметил источник.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Антону Стуликову. На звонок корреспондента он не ответил.
Ранее агентство писало, что 26 ноября 2022 года было объявлено, что «Областную газету» возглавил Антон Стуликов — экс-гендиректор ОТВ и советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Медиаменеджер сменил Дмитрия Полянина, руководившего изданием с 2012 года.
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