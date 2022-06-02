В Областной газете сменился главный редактор

03 июня 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

В главной газете Свердловской области произошли структурные изменения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-журналист «Коммерсант-Урал» Александр Лакедемонский с 6 июня станет главным редактором Областной газеты. Нынешний руководитель Антон Стуликов займет должность генерального директора после разделения его должности. Об этом Стуликов рассказал URA.RU. «Наши учредители (заксобрание и губернатор Свердловской области, — прим. ред.) поставили перед нами задачу привести структуру учреждения в соответствие с текущим законодательством РФ. В частности, разделить должности главного редактора и генерального директора. Совмещение этих должностей не соответствует никаким законам журналистики, тут типичный конфликт интересов», — рассказал Стуликов. Процедура разделения должностей сложная, она требовала изменения Устава учреждения. Сейчас Устав изменен, новая структура отвечает «современным представлениям об организации СМИ», заявил Стуликов. Официально Александр Лакедемонский приступит к исполнению обязанностей главного редактора с 6 июня, в пробном режиме работает в должности с начала этой недели. У него двое заместителей — Ирина Клепикова, ответственная за выпуск Областной газеты, и Наталья Самойлова, редактор интернет-портала. Сам Стуликов сосредоточится больше на административной работе, при этом планирует все также включаться в работу редакции. Ранее URA.RU со ссылкой на источник сообщало, что Стуликов «вернул Лакедемонского из Москвы с прицелом назначить его на должность главного редактора». 26 ноября было объявлено, что «Областную газету» возглавил Антон Стуликов — экс-гендиректор ОТВ и советник губернатора Евгения Куйвашева. Медиаменеджер сменил Дмитрия Полянина, руководившего изданием с 2012 года. В настоящий момент Полянин является советником главы региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Экс-журналист «Коммерсант-Урал» Александр Лакедемонский с 6 июня станет главным редактором Областной газеты. Нынешний руководитель Антон Стуликов займет должность генерального директора после разделения его должности. Об этом Стуликов рассказал URA.RU. «Наши учредители (заксобрание и губернатор Свердловской области, — прим. ред.) поставили перед нами задачу привести структуру учреждения в соответствие с текущим законодательством РФ. В частности, разделить должности главного редактора и генерального директора. Совмещение этих должностей не соответствует никаким законам журналистики, тут типичный конфликт интересов», — рассказал Стуликов. Процедура разделения должностей сложная, она требовала изменения Устава учреждения. Сейчас Устав изменен, новая структура отвечает «современным представлениям об организации СМИ», заявил Стуликов. Официально Александр Лакедемонский приступит к исполнению обязанностей главного редактора с 6 июня, в пробном режиме работает в должности с начала этой недели. У него двое заместителей — Ирина Клепикова, ответственная за выпуск Областной газеты, и Наталья Самойлова, редактор интернет-портала. Сам Стуликов сосредоточится больше на административной работе, при этом планирует все также включаться в работу редакции. Ранее URA.RU со ссылкой на источник сообщало, что Стуликов «вернул Лакедемонского из Москвы с прицелом назначить его на должность главного редактора». 26 ноября было объявлено, что «Областную газету» возглавил Антон Стуликов — экс-гендиректор ОТВ и советник губернатора Евгения Куйвашева. Медиаменеджер сменил Дмитрия Полянина, руководившего изданием с 2012 года. В настоящий момент Полянин является советником главы региона.