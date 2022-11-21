Володин призвал отдать Зеленского под трибунал из-за расстрела российских пленных

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Организационное собрание фракции политической партии
Европейские государства не должны закрывать глаза на преступления украинских властей, заявил Володин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский из-за расстрела боевиками ВСУ безоружных российских военных должен быть отдан под трибунал. Такое мнение выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что расстрел украинскими бойцами безоружных военных является явным признаком «фашистского государства». Володин призвал Европу не повторять ошибки прошлого и не закрывать глаза на столь зверские преступления, которые могут привести мир к созданию нового очага фашизма.

Следственный комитет России 18 ноября возбудил уголовное дело по факту массового расстрела украинскими боевиками пленных российских военнослужащих, передает RT. Известно о гибели 11 российских солдат в ходе инцидента, сообщает «Царьград».

Ранее в МИД РФ заявили, что виновных в расстреле российских пленных военнослужащих, ждет возмездие. Ведомство потребовало международные организации осудить это вопиющее преступление.

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Президент Украины Владимир Зеленский из-за расстрела боевиками ВСУ безоружных российских военных должен быть отдан под трибунал. Такое мнение выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что расстрел украинскими бойцами безоружных военных является явным признаком «фашистского государства». Володин призвал Европу не повторять ошибки прошлого и не закрывать глаза на столь зверские преступления, которые могут привести мир к созданию нового очага фашизма. Следственный комитет России 18 ноября возбудил уголовное дело по факту массового расстрела украинскими боевиками пленных российских военнослужащих, передает RT. Известно о гибели 11 российских солдат в ходе инцидента, сообщает «Царьград». Ранее в МИД РФ заявили, что виновных в расстреле российских пленных военнослужащих, ждет возмездие. Ведомство потребовало международные организации осудить это вопиющее преступление.
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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