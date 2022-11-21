Володин призвал отдать Зеленского под трибунал из-за расстрела российских пленных

21 ноября 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

Европейские государства не должны закрывать глаза на преступления украинских властей, заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский из-за расстрела боевиками ВСУ безоружных российских военных должен быть отдан под трибунал. Такое мнение выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что расстрел украинскими бойцами безоружных военных является явным признаком «фашистского государства». Володин призвал Европу не повторять ошибки прошлого и не закрывать глаза на столь зверские преступления, которые могут привести мир к созданию нового очага фашизма. Следственный комитет России 18 ноября возбудил уголовное дело по факту массового расстрела украинскими боевиками пленных российских военнослужащих, передает RT. Известно о гибели 11 российских солдат в ходе инцидента, сообщает «Царьград». Ранее в МИД РФ заявили, что виновных в расстреле российских пленных военнослужащих, ждет возмездие. Ведомство потребовало международные организации осудить это вопиющее преступление.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за расстрела боевиками ВСУ безоружных российских военных должен быть отдан под трибунал. Такое мнение выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что расстрел украинскими бойцами безоружных военных является явным признаком «фашистского государства». Володин призвал Европу не повторять ошибки прошлого и не закрывать глаза на столь зверские преступления, которые могут привести мир к созданию нового очага фашизма. Следственный комитет России 18 ноября возбудил уголовное дело по факту массового расстрела украинскими боевиками пленных российских военнослужащих, передает RT. Известно о гибели 11 российских солдат в ходе инцидента, сообщает «Царьград». Ранее в МИД РФ заявили, что виновных в расстреле российских пленных военнослужащих, ждет возмездие. Ведомство потребовало международные организации осудить это вопиющее преступление.