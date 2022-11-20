20 ноября 2022

Жительницы Кургана подделали медицинские справки, чтобы остаться на работе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол по ординатуре. Курган, коридор больницы, больница, црб, пациенты больницы, поликилиника, пациенты црб, эндокринологический центр
Жительницы Кургана решили обойти стандартную процедуру медосмотра Фото:

Две жительницы города Кургана подделали справки о прохождении медицинского осмотра. Курганский городской суд признал их виновными. Об этом сообщается в судебных актах на сайте горсуда.

«Признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Зная, что печати в справках являются поддельными и получены без прохождения медицинских осмотров, обвиняемые использовали их, желая убедить руководство в обратном и продолжить работу», — указано в документах горсуда.

Одна из женщин работала в пищевой промышленности, другая — в аптеке. Обе преступницы признали свою вину. В итоге суд ограничил жительниц Кургана в свободе на 6 месяцев, они не могут покидать свои дома и должны ежемесячно отмечаться в службе, которая будет отвечать за надзор над ними.

Ранее URA.RU писало, что врач из Магнитогорска Челябинской области подделал справки на COVID-19 для мигрантов. Ленинский районный суд Магнитогорска приговорил к двум годам ограничения свободы со штрафом в 12 тыс. рублей врача-дерматолога, который подделал трем мигрантам справки об отсутствии коронавируса за деньги.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Две жительницы города Кургана подделали справки о прохождении медицинского осмотра. Курганский городской суд признал их виновными. Об этом сообщается в судебных актах на сайте горсуда. «Признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Зная, что печати в справках являются поддельными и получены без прохождения медицинских осмотров, обвиняемые использовали их, желая убедить руководство в обратном и продолжить работу», — указано в документах горсуда. Одна из женщин работала в пищевой промышленности, другая — в аптеке. Обе преступницы признали свою вину. В итоге суд ограничил жительниц Кургана в свободе на 6 месяцев, они не могут покидать свои дома и должны ежемесячно отмечаться в службе, которая будет отвечать за надзор над ними. Ранее URA.RU писало, что врач из Магнитогорска Челябинской области подделал справки на COVID-19 для мигрантов. Ленинский районный суд Магнитогорска приговорил к двум годам ограничения свободы со штрафом в 12 тыс. рублей врача-дерматолога, который подделал трем мигрантам справки об отсутствии коронавируса за деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...