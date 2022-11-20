Жительницы Кургана подделали медицинские справки, чтобы остаться на работе

Жительницы Кургана решили обойти стандартную процедуру медосмотра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Две жительницы города Кургана подделали справки о прохождении медицинского осмотра. Курганский городской суд признал их виновными. Об этом сообщается в судебных актах на сайте горсуда.

«Признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Зная, что печати в справках являются поддельными и получены без прохождения медицинских осмотров, обвиняемые использовали их, желая убедить руководство в обратном и продолжить работу», — указано в документах горсуда.

Одна из женщин работала в пищевой промышленности, другая — в аптеке. Обе преступницы признали свою вину. В итоге суд ограничил жительниц Кургана в свободе на 6 месяцев, они не могут покидать свои дома и должны ежемесячно отмечаться в службе, которая будет отвечать за надзор над ними.



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