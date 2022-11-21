Россиянку, станцевавшую «Калинку» 9 мая в Мюнхене, депортировали из Германии

21 ноября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Российский блогер Юлия Прохорова выслана из Германии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Российского блогера Юлию Прохорову, которая стала известна тем, что станцевала под песню «Калинка» 9 мая в Мюнхене во время проукраинской демонстрации, депортировали из Германии. Об этом сообщило итальянское издание Open. «Из Германии выслали российского блогера Юлию Прохорову», — пишет издание. Также сообщается, что 14 ноября прошлого года в квартире у Прохоровой проходил обыск, в ходе которого немецкая полиция изъяла у блогера три смартфона и ноутбук. Ранее сообщалось, что в немецком Штутгарте проходил автопробег «Против дискриминации русскоязычных», в котором приняла участие блогер. Сама Юлия Прохорова, вопреки различным слухам, жива и здорова, передает RT. При этом известно, что блогер извинилась перед украинцами за танец «Калинка», исполненный перед ними, сообщает «Царьград».

Российского блогера Юлию Прохорову, которая стала известна тем, что станцевала под песню «Калинка» 9 мая в Мюнхене во время проукраинской демонстрации, депортировали из Германии. Об этом сообщило итальянское издание Open. «Из Германии выслали российского блогера Юлию Прохорову», — пишет издание. Также сообщается, что 14 ноября прошлого года в квартире у Прохоровой проходил обыск, в ходе которого немецкая полиция изъяла у блогера три смартфона и ноутбук. Ранее сообщалось, что в немецком Штутгарте проходил автопробег «Против дискриминации русскоязычных», в котором приняла участие блогер. Сама Юлия Прохорова, вопреки различным слухам, жива и здорова, передает RT. При этом известно, что блогер извинилась перед украинцами за танец «Калинка», исполненный перед ними, сообщает «Царьград».