Россиянку, станцевавшую «Калинку» 9 мая в Мюнхене, депортировали из Германии

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Российский блогер Юлия Прохорова выслана из Германии Фото:

Российского блогера Юлию Прохорову, которая стала известна тем, что станцевала под песню «Калинка» 9 мая в Мюнхене во время проукраинской демонстрации, депортировали из Германии. Об этом сообщило итальянское издание Open.

«Из Германии выслали российского блогера Юлию Прохорову», — пишет издание. Также сообщается, что 14 ноября прошлого года в квартире у Прохоровой проходил обыск, в ходе которого немецкая полиция изъяла у блогера три смартфона и ноутбук.

Ранее сообщалось, что в немецком Штутгарте проходил автопробег «Против дискриминации русскоязычных», в котором приняла участие блогер. Сама Юлия Прохорова, вопреки различным слухам, жива и здорова, передает RT. При этом известно, что блогер извинилась перед украинцами за танец «Калинка», исполненный перед ними, сообщает «Царьград».

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Российского блогера Юлию Прохорову, которая стала известна тем, что станцевала под песню «Калинка» 9 мая в Мюнхене во время проукраинской демонстрации, депортировали из Германии. Об этом сообщило итальянское издание Open. «Из Германии выслали российского блогера Юлию Прохорову», — пишет издание. Также сообщается, что 14 ноября прошлого года в квартире у Прохоровой проходил обыск, в ходе которого немецкая полиция изъяла у блогера три смартфона и ноутбук. Ранее сообщалось, что в немецком Штутгарте проходил автопробег «Против дискриминации русскоязычных», в котором приняла участие блогер. Сама Юлия Прохорова, вопреки различным слухам, жива и здорова, передает RT. При этом известно, что блогер извинилась перед украинцами за танец «Калинка», исполненный перед ними, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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