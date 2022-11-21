Читатели The Guardian призвали Макрона уйти в отставку после обвинения в адрес России

21 ноября 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Макрону посоветовали найти новую работу после обвинений в сторону России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Читатели The Guardian подвергли сомнениям высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия проводит в Африке «антифранцузскую пропаганду». Французскому президенту посоветовали больше следить за своей страной, либо вовсе уйти в отставку. «Найди настоящую работу и уйди в отставку, Эммануэль! Французы балуют тебя бесплатным хлебом», — жестко прокомментировал читатель с ником EBT.OBG. Комментатор Robert Kyalo посоветовали французским чиновникам больше внимания уделять своей внутренней политике, а что касается бывших французских колоний в Африке, то отказ от колонизации значительно помог африканским странам в развитии. «Правда в том, что Россия помогала в освободительной борьбе против колонизаторов», — заявил Stewart Ncube. Пользователь sonny04 ставит политику России в отношении африканских стран в пример Франции. Российская политика заключается в уважительных партнерских отношениях с Африкой без становления каких-либо условий. Макрону также посоветовали больше читать французскую прессу и интересоваться исключительно французскими проблемами. Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Россия подпитывает антифранцузскую пропаганду для того, чтобы удовлетворить свои «хищнические амбиции» в Африке. Французский президент подчеркнул, что Париж намерен «играть полезную роль» при продолжении переговоров с Москвой и Киевом, передает RT. При этом он надеется на то, что Китай окажет давление на Россию, для того чтобы заставить Москву отказаться от своей политики, сообщает «Царьград».

Читатели The Guardian подвергли сомнениям высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия проводит в Африке «антифранцузскую пропаганду». Французскому президенту посоветовали больше следить за своей страной, либо вовсе уйти в отставку. «Найди настоящую работу и уйди в отставку, Эммануэль! Французы балуют тебя бесплатным хлебом», — жестко прокомментировал читатель с ником EBT.OBG. Комментатор Robert Kyalo посоветовали французским чиновникам больше внимания уделять своей внутренней политике, а что касается бывших французских колоний в Африке, то отказ от колонизации значительно помог африканским странам в развитии. «Правда в том, что Россия помогала в освободительной борьбе против колонизаторов», — заявил Stewart Ncube. Пользователь sonny04 ставит политику России в отношении африканских стран в пример Франции. Российская политика заключается в уважительных партнерских отношениях с Африкой без становления каких-либо условий. Макрону также посоветовали больше читать французскую прессу и интересоваться исключительно французскими проблемами. Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Россия подпитывает антифранцузскую пропаганду для того, чтобы удовлетворить свои «хищнические амбиции» в Африке. Французский президент подчеркнул, что Париж намерен «играть полезную роль» при продолжении переговоров с Москвой и Киевом, передает RT. При этом он надеется на то, что Китай окажет давление на Россию, для того чтобы заставить Москву отказаться от своей политики, сообщает «Царьград».