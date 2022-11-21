Читатели The Guardian подвергли сомнениям высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия проводит в Африке «антифранцузскую пропаганду». Французскому президенту посоветовали больше следить за своей страной, либо вовсе уйти в отставку.
«Найди настоящую работу и уйди в отставку, Эммануэль! Французы балуют тебя бесплатным хлебом», — жестко прокомментировал читатель с ником EBT.OBG. Комментатор Robert Kyalo посоветовали французским чиновникам больше внимания уделять своей внутренней политике, а что касается бывших французских колоний в Африке, то отказ от колонизации значительно помог африканским странам в развитии.
«Правда в том, что Россия помогала в освободительной борьбе против колонизаторов», — заявил Stewart Ncube. Пользователь sonny04 ставит политику России в отношении африканских стран в пример Франции. Российская политика заключается в уважительных партнерских отношениях с Африкой без становления каких-либо условий. Макрону также посоветовали больше читать французскую прессу и интересоваться исключительно французскими проблемами.
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Читатели The Guardian подвергли сомнениям высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия проводит в Африке «антифранцузскую пропаганду». Французскому президенту посоветовали больше следить за своей страной, либо вовсе уйти в отставку. «Найди настоящую работу и уйди в отставку, Эммануэль! Французы балуют тебя бесплатным хлебом», — жестко прокомментировал читатель с ником EBT.OBG. Комментатор Robert Kyalo посоветовали французским чиновникам больше внимания уделять своей внутренней политике, а что касается бывших французских колоний в Африке, то отказ от колонизации значительно помог африканским странам в развитии. «Правда в том, что Россия помогала в освободительной борьбе против колонизаторов», — заявил Stewart Ncube. Пользователь sonny04 ставит политику России в отношении африканских стран в пример Франции. Российская политика заключается в уважительных партнерских отношениях с Африкой без становления каких-либо условий. Макрону также посоветовали больше читать французскую прессу и интересоваться исключительно французскими проблемами. Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Россия подпитывает антифранцузскую пропаганду для того, чтобы удовлетворить свои «хищнические амбиции» в Африке. Французский президент подчеркнул, что Париж намерен «играть полезную роль» при продолжении переговоров с Москвой и Киевом, передает RT. При этом он надеется на то, что Китай окажет давление на Россию, для того чтобы заставить Москву отказаться от своей политики, сообщает «Царьград».