Ведомства свердловского города останутся без воды из-за крупной аварии

В Ревде отключили холодную воду из-за аварии

В Ревде будет прекращена подача холодной воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) была прекращена подача холодной воды. Под отключение попали следующие организации: Сбербанк (Мира, 38А), казначейство (Мира, 38Б) и Ревдинский городской суд (Мира, 48). Окончание работ запланировано на вечер 21 ноября. Об этом URA.RU сообщили в УМП Водоканал — Ревда.

«21 ноября с 9.00 до окончания ремонтных работ будет прекращена подача холодной воды в связи с ремонтными работами по устранению утечки на водопроводе по адресам. Воды не будет по следующим адресам: ул. Мира, 36, 38, 40, 42; ул. Ковельская, 1, 3, 11, 19; ул. Павла Зыкина, 34/1. Также под отключение ХВС попадают организации: Сбербанк (Мира, 38А), Казначейство (Мира, 38Б), Нарсуд (Мира, 48)», — отметили в диспетчерской.

Ранее URA.RU писало, что жители Свердловской области жаловались, что несколько дней не могут помыться и постирать вещи из-за отключенной холодной воды. Позже прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на территории городского округа.