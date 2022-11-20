20 ноября 2022

Ведомства свердловского города останутся без воды из-за крупной аварии

В Ревде отключили холодную воду из-за аварии
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В Ревде будет прекращена подача холодной воды Фото:

В Ревде (Свердловская область) была прекращена подача холодной воды. Под отключение попали следующие организации: Сбербанк (Мира, 38А), казначейство (Мира, 38Б) и Ревдинский городской суд (Мира, 48). Окончание работ запланировано на вечер 21 ноября. Об этом URA.RU сообщили в УМП Водоканал — Ревда.

«21 ноября с 9.00 до окончания ремонтных работ будет прекращена подача холодной воды в связи с ремонтными работами по устранению утечки на водопроводе по адресам. Воды не будет по следующим адресам: ул. Мира, 36, 38, 40, 42; ул. Ковельская, 1, 3, 11, 19; ул. Павла Зыкина, 34/1. Также под отключение ХВС попадают организации: Сбербанк (Мира, 38А), Казначейство (Мира, 38Б), Нарсуд (Мира, 48)», — отметили в диспетчерской.

Ранее URA.RU писало, что жители Свердловской области жаловались, что несколько дней не могут помыться и постирать вещи из-за отключенной холодной воды. Позже прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на территории городского округа.

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В Ревде (Свердловская область) была прекращена подача холодной воды. Под отключение попали следующие организации: Сбербанк (Мира, 38А), казначейство (Мира, 38Б) и Ревдинский городской суд (Мира, 48). Окончание работ запланировано на вечер 21 ноября. Об этом URA.RU сообщили в УМП Водоканал — Ревда. «21 ноября с 9.00 до окончания ремонтных работ будет прекращена подача холодной воды в связи с ремонтными работами по устранению утечки на водопроводе по адресам. Воды не будет по следующим адресам: ул. Мира, 36, 38, 40, 42; ул. Ковельская, 1, 3, 11, 19; ул. Павла Зыкина, 34/1. Также под отключение ХВС попадают организации: Сбербанк (Мира, 38А), Казначейство (Мира, 38Б), Нарсуд (Мира, 48)», — отметили в диспетчерской. Ранее URA.RU писало, что жители Свердловской области жаловались, что несколько дней не могут помыться и постирать вещи из-за отключенной холодной воды. Позже прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на территории городского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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