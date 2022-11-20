В Минобороны отметили особую роль пермского вооружения в ходе СВО. Видео

21 ноября 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

РСЗО «Торнадо» считается одной из лучших в мире Фото: Сергей Русанов © URA.RU Обновленная РСЗО «Торнадо-С», которую выпускает военный дивизион пермских «Мотовилихинских заводов», хорошо показала себя за время спецоперации. Видео с работой машины появилось в официальной группе Минобороны РФ в соцсети «ВКонтакте». «Одно из основных отличий новой модернизированной системы РСЗО „Торнадо-С“ — наличие автоматизированной системы управления огнем, что позволило уменьшить время выполнения задачи. Также была добавлена система топопривязки, что позволяет машине самостоятельно, не зависимо от командных пунктов ориентироваться в пространстве. Кроме того, был добавлен гирокомпас, который направляет машину во время движения», — сообщил начальник расчета установки РСЗО «Торнадо-С» Иван.



Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» — глубокомодернизированная версия РСЗО «Смерч». По сравнению с предыдущей моделью, у новых «Торнадо-С» увеличена площадь поражения. Старая модель полным залпом покрывала площадь 9 футбольных полей, у новой техники площадь увеличилась до 12 полей. Также увеличилась точность ударов, благодаря возможности направить каждый снаряд в конкретную точку. В спецоперации «Торнадо-С» используют для вывода из строя командных пунктов, складов с вооружением, узлов связи и других целей, которые находятся на большом расстоянии.



«Мотовилихинские заводы» являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С». В 2018 году были закончены работы по РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», эти системы прошли испытания и подтвердили все заданные характеристики, после чего были запущенны в производство.



Ранее URA.RU сообщало, что ЗАО «Специальное конструкторское бюро», входящий в состав предприятия «Мотовилихинские заводы», в рамках выполнения гособоронзаказа поставил в подразделения войск армии РФ партию реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Контрактные обязательства по отгрузке боевых машин выполнены полностью и в установленный срок. Для того чтобы вовремя выполнять условия госконтракта, военный дивизион перешел на круглосуточную работу в три смены.



О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризации Украины.

Обновленная РСЗО «Торнадо-С», которую выпускает военный дивизион пермских «Мотовилихинских заводов», хорошо показала себя за время спецоперации. Видео с работой машины появилось в официальной группе Минобороны РФ в соцсети «ВКонтакте». «Одно из основных отличий новой модернизированной системы РСЗО „Торнадо-С“ — наличие автоматизированной системы управления огнем, что позволило уменьшить время выполнения задачи. Также была добавлена система топопривязки, что позволяет машине самостоятельно, не зависимо от командных пунктов ориентироваться в пространстве. Кроме того, был добавлен гирокомпас, который направляет машину во время движения», — сообщил начальник расчета установки РСЗО «Торнадо-С» Иван. Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» — глубокомодернизированная версия РСЗО «Смерч». По сравнению с предыдущей моделью, у новых «Торнадо-С» увеличена площадь поражения. Старая модель полным залпом покрывала площадь 9 футбольных полей, у новой техники площадь увеличилась до 12 полей. Также увеличилась точность ударов, благодаря возможности направить каждый снаряд в конкретную точку. В спецоперации «Торнадо-С» используют для вывода из строя командных пунктов, складов с вооружением, узлов связи и других целей, которые находятся на большом расстоянии. «Мотовилихинские заводы» являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С». В 2018 году были закончены работы по РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», эти системы прошли испытания и подтвердили все заданные характеристики, после чего были запущенны в производство. Ранее URA.RU сообщало, что ЗАО «Специальное конструкторское бюро», входящий в состав предприятия «Мотовилихинские заводы», в рамках выполнения гособоронзаказа поставил в подразделения войск армии РФ партию реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Контрактные обязательства по отгрузке боевых машин выполнены полностью и в установленный срок. Для того чтобы вовремя выполнять условия госконтракта, военный дивизион перешел на круглосуточную работу в три смены. О начале спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризации Украины.