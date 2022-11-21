Россияне смогут сэкономить на плате за коммунальные услуги

Правительство изменило порядок перерасчета платы за вывоз мусора

21 ноября 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Возможность перерасчета будет дана тем, кто по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство РФ внесло правки в порядок перерасчета платы за коммунальные услуги, а именно вывоз мусора из многоквартирных домов. Жильцы смогут получить перерасчет, если по какой-то причине не пользуются услугами вывоза отходов. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. «Правительство закрепило возможность перерасчета платы за вывоз бытовых отходов для всех жителей многоквартирных домов, которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой», — говорится в сообщении. Там также уточнили, что благодаря изменениям перерасчет платы за услуги могут получить как жители домов, где тариф за вывоз отходов зависит от числа прописанных, так и жителей домов, где сумма зависит от количества жилых помещений. Для пересмотра стоимости услуг нужно написать заявление в управляющую компанию. После предъявить документы, подтверждающие временное отсутствие на месте жительства, например, туристические путевки или авиабилеты. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года. С 1 декабря вырастут тарифы на некоторые услуги ЖКХ. Прежде всего, подорожают горячая и холодная вода, тепло, газ, электроэнергия и вывоз твердых коммунальных отходов, сообщает «Национальная служба новостей».

Правительство РФ внесло правки в порядок перерасчета платы за коммунальные услуги, а именно вывоз мусора из многоквартирных домов. Жильцы смогут получить перерасчет, если по какой-то причине не пользуются услугами вывоза отходов. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. «Правительство закрепило возможность перерасчета платы за вывоз бытовых отходов для всех жителей многоквартирных домов, которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой», — говорится в сообщении. Там также уточнили, что благодаря изменениям перерасчет платы за услуги могут получить как жители домов, где тариф за вывоз отходов зависит от числа прописанных, так и жителей домов, где сумма зависит от количества жилых помещений. Для пересмотра стоимости услуг нужно написать заявление в управляющую компанию. После предъявить документы, подтверждающие временное отсутствие на месте жительства, например, туристические путевки или авиабилеты. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года. С 1 декабря вырастут тарифы на некоторые услуги ЖКХ. Прежде всего, подорожают горячая и холодная вода, тепло, газ, электроэнергия и вывоз твердых коммунальных отходов, сообщает «Национальная служба новостей».