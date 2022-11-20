В УрФУ увеличили число бюджетных мест

На данный момент в вузе 10013 бюджетных мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Уральском федеральном университете (УрФУ) увеличили количество бюджетных мест. Речь идет о приемной кампании на 2023 году. Число бюджетных мест впервые перешагнет отметку 10000. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Университет продолжает лидировать по количеству бюджетных мест в стране. В 2023 году число мест для приема за счет федерального бюджета впервые перешагнет 10000 — на данный момент это 10013 мест: 6231 — бакалавриат, 741 — специалитет, 3041 — магистратура», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что свердловские власти выделят деньги на оплату образования талантливым ученикам, которые не смогли поступить на бюджет в вузы. Кредитные средства выдадут сроком на 10 лет. Будет создан «револьверный». В фонд каждый год областной бюджет будет направлять по 250 млн рублей.