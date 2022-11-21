В Германии поставили Киев на место после призыва предъявить ультиматум Путину

21 ноября 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Немцы усомнились в силах Шольца предъявить Путину какой-либо ультиматум Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии в социальных сетях высмеяли призыв замминистра иностранных дел и бывшего посла министерства иностранных дел (МИД) Украины в Германии Андрея Мельника к канцлеру Германии Олафу Шольцу о том, чтобы тот поставил России ультиматум. Немцы достаточно скептически отнеслись к возможностям канцлера при исполнении данной просьбы. «Канцлер Германии собирается предъявить Путину ультиматум? Рад, что вы сохранили чувство юмора», — пишет пользователь. Комментатор с ником Irmi Ersfeld вообще оказался озадачен тем фактом, какой именно ультиматум Германия, по словам украинских чиновников, «обязана» выдвинуть в сторону России. «Шольц, даже не осмеливается послать несколько львов или куниц в одиночку, даже несмотря на то, что он хочет быть лидером в Европе. Жалкий!», — заявляет Lonie. Также к Мельнику обратились с вопросом почему тот не призывает ставить ультиматумы и другие страны, а обращается исключительно к Германии. «Германия не ведет войну против России! Мы, немцы, не должны постоянно позволять оскорблять себя бывшему послу», — отмечает Petra. Комментатор с именем Hübi напоминает, что продолжение конфликта на Украине ознаменовано только лишь нежеланием самого президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт на Украине. Ранее Андрей Мельник обратился к Олафу Шольцу с призывом поставить перед президентом России Владимиром Путиным ультиматум, чтобы остановить якобы продолжающийся геноцид против Украины. Недавно Мельник потребовал от Берлина предоставить Киеву лазерное оружие, которое способно сбивать беспилотники, передает RT. Также экс-посол Украины в Германии допустил острое высказывание и в адрес президента США Джо Байдена, назвав того «обмякшим бургером», сообщает «Царьград».

В Германии в социальных сетях высмеяли призыв замминистра иностранных дел и бывшего посла министерства иностранных дел (МИД) Украины в Германии Андрея Мельника к канцлеру Германии Олафу Шольцу о том, чтобы тот поставил России ультиматум. Немцы достаточно скептически отнеслись к возможностям канцлера при исполнении данной просьбы. «Канцлер Германии собирается предъявить Путину ультиматум? Рад, что вы сохранили чувство юмора», — пишет пользователь. Комментатор с ником Irmi Ersfeld вообще оказался озадачен тем фактом, какой именно ультиматум Германия, по словам украинских чиновников, «обязана» выдвинуть в сторону России. «Шольц, даже не осмеливается послать несколько львов или куниц в одиночку, даже несмотря на то, что он хочет быть лидером в Европе. Жалкий!», — заявляет Lonie. Также к Мельнику обратились с вопросом почему тот не призывает ставить ультиматумы и другие страны, а обращается исключительно к Германии. «Германия не ведет войну против России! Мы, немцы, не должны постоянно позволять оскорблять себя бывшему послу», — отмечает Petra. Комментатор с именем Hübi напоминает, что продолжение конфликта на Украине ознаменовано только лишь нежеланием самого президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт на Украине. Ранее Андрей Мельник обратился к Олафу Шольцу с призывом поставить перед президентом России Владимиром Путиным ультиматум, чтобы остановить якобы продолжающийся геноцид против Украины. Недавно Мельник потребовал от Берлина предоставить Киеву лазерное оружие, которое способно сбивать беспилотники, передает RT. Также экс-посол Украины в Германии допустил острое высказывание и в адрес президента США Джо Байдена, назвав того «обмякшим бургером», сообщает «Царьград».