Челябинский комбат «Ангел» вошел в состав штаба Народного фронта

Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Командир южноуральского батальона «Апостол» Юрий Гагарин с позывным «Ангел» вошел в состав сопредседателей штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили 21 ноября в пресс-службе ОНФ.

«Кандидатуру героя Гагарина, спасающего детей в горячих точках Донбасса, поддержали единогласно на отчетно-выборной конференции регионального отделения президентского движения. Сейчас он командует батальоном, в составе которого служат бойцы из Челябинской области», — заявили в ОНФ.

После голосования Гагарин взял слово и благодарил Народный фронт за присутствие на Донбассе и колоссальную поддержку военнослужащих. С начала СВО региональное отделение ОНФ практически в ежедневном режиме взаимодействует с Гагариным, поставляя гуманитарную помощь «Апостолу».

«Батальон под командованием Гагарина проводил эвакуацию детей и жителей с линии боевого соприкосновения, освобождал заложников с городской больницы №7 в Мариуполе, выдавал гумпомощь бойцам на передовой и жителям Мариуполя, Новоазовска, Ясиноватой. В наших планах — усиление деятельности по проекту «Все для победы», — отметил руководитель ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

«Ангел» участвует в спецоперации уже восьмой месяц. Во время взятия Мариуполя он спас 367 детей. По словам комбата, националисты использовали мирное население города, как живые щиты, прятались в жилых зданиях целыми подразделениями.