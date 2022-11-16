Юрий «Ангел» Гагарин: батальон «Ахмат» сыграл важную роль в взятии «Азовстали»

По словам Юрия «Ангела» Гагарина, в батальоне «Ахмат» служат настоящие патриоты России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командир батальон «Апостол» Юрий Гагарин, известный под позывным «Ангел», рассказал URA.RU о силе чеченских военнослужащих, входящих в батальон «Ахмат». По словам комбата, они внесли огромный вклад в освобождение Мариуполя.

«Это очень хороший батальон. Высоко подготовленный, хорошо экипированный профессиональный батальон. На самом деле, без этого батальона мы бы затянули, наверное, работу в Мариуполе. Он сыграл большую роль для того, чтобы мы взяли „Азовсталь“», — сообщил URA.RU Гагарин.

По словам комбата, при зачистке Мариуполя от украинских националистов «Ахмат» потерял свыше 70 человек личного состава. Было много раненных. Однако бойцы батальона до последнего бились с врагом. По словам «Ангела», благодаря чеченским воинам он до сих пор жив, и многих детей в Мариуполе он спас с помощью батальона «Ахмат».

Помимо этого, 17 ноября Гагарин провел целую лекцию для студентов военной кафедры Южно-Уральского госуниверситета. Он пообщался с будущими офицерами, отметив их важную роль в рядах ВС РФ. По словам комбата, сегодня многое зависит от работы младшего офицерского звена.

«Ангел» участвует в спецоперации уже восьмой месяц. Во время взятия Мариуполя он спас 367 детей. По словам комбата, националисты использовали мирное население города, как живые щиты, прятались в жилых зданиях целыми подразделениями. Российские войска эвакуировали жителей в безопасные места, и только после полной эвакуации уничтожали врага.