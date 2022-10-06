Частная военная компания «Вагнер» (также известна, как «Группа Вагнера») разместила объявление о наборе в Пермском крае специалистов, имеющих гражданские специальности. Информация о вакансиях опубликована в соцсети «ВКонтакте».
«В „Группе Вагнера“ продолжается набор квалифицированных инженеров-механиков разных специальностей. Требуются: специалисты по ремонту бронетехники, воздушных систем полуприцепов, гидравлических систем и гидравлических систем инженерных систем; слесари по ремонту полуприцепов, электро-спецоборудования, а также по обслуживанию артиллерийских систем; рихтовщики; сварщики; токари; электрики-диагносты грузовых автомобилей», — говорится в объявлении.
Ранее в Прикамье появились объявления о наборе в указанную частную военную компанию. URA.RU рассказывало, что вступить в «Группу Вагнера» пожелали десятки пермяков, среди них, охранники ЧОП «Цербер». Основателем частной военной компании «Вагнер» является бизнесмен Евгений Пригожин. Он признался, что долгое время не ассоциировал себя с указанной компанией, «чтобы не подставлять бойцов отряда».
ЧВК «Вагнер» набирает электриков, сварщиков, токарей и слесарей
Частная военная компания «Вагнер» (также известна, как «Группа Вагнера») разместила объявление о наборе в Пермском крае специалистов, имеющих гражданские специальности. Информация о вакансиях опубликована в соцсети «ВКонтакте». «В „Группе Вагнера“ продолжается набор квалифицированных инженеров-механиков разных специальностей. Требуются: специалисты по ремонту бронетехники, воздушных систем полуприцепов, гидравлических систем и гидравлических систем инженерных систем; слесари по ремонту полуприцепов, электро-спецоборудования, а также по обслуживанию артиллерийских систем; рихтовщики; сварщики; токари; электрики-диагносты грузовых автомобилей», — говорится в объявлении. Ранее в Прикамье появились объявления о наборе в указанную частную военную компанию. URA.RU рассказывало, что вступить в «Группу Вагнера» пожелали десятки пермяков, среди них, охранники ЧОП «Цербер». Основателем частной военной компании «Вагнер» является бизнесмен Евгений Пригожин. Он признался, что долгое время не ассоциировал себя с указанной компанией, «чтобы не подставлять бойцов отряда».