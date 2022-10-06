ЧВК «Вагнер» ищет в Пермском крае сварщиков и токарей. Скрин

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Частной военной компании требуются пермяки с гражданскими специальностями Фото:
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Частная военная компания «Вагнер» (также известна, как «Группа Вагнера») разместила объявление о наборе в Пермском крае специалистов, имеющих гражданские специальности. Информация о вакансиях опубликована в соцсети «ВКонтакте».

«В „Группе Вагнера“ продолжается набор квалифицированных инженеров-механиков разных специальностей. Требуются: специалисты по ремонту бронетехники, воздушных систем полуприцепов, гидравлических систем и гидравлических систем инженерных систем; слесари по ремонту полуприцепов, электро-спецоборудования, а также по обслуживанию артиллерийских систем; рихтовщики; сварщики; токари; электрики-диагносты грузовых автомобилей», — говорится в объявлении.

Ранее в Прикамье появились объявления о наборе в указанную частную военную компанию. URA.RU рассказывало, что вступить в «Группу Вагнера» пожелали десятки пермяков, среди них, охранники ЧОП «Цербер». Основателем частной военной компании «Вагнер» является бизнесмен Евгений Пригожин. Он признался, что долгое время не ассоциировал себя с указанной компанией, «чтобы не подставлять бойцов отряда».

ЧВК «Вагнер» набирает электриков, сварщиков, токарей и слесарей

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Частная военная компания «Вагнер» (также известна, как «Группа Вагнера») разместила объявление о наборе в Пермском крае специалистов, имеющих гражданские специальности. Информация о вакансиях опубликована в соцсети «ВКонтакте». «В „Группе Вагнера“ продолжается набор квалифицированных инженеров-механиков разных специальностей. Требуются: специалисты по ремонту бронетехники, воздушных систем полуприцепов, гидравлических систем и гидравлических систем инженерных систем; слесари по ремонту полуприцепов, электро-спецоборудования, а также по обслуживанию артиллерийских систем; рихтовщики; сварщики; токари; электрики-диагносты грузовых автомобилей», — говорится в объявлении. Ранее в Прикамье появились объявления о наборе в указанную частную военную компанию. URA.RU рассказывало, что вступить в «Группу Вагнера» пожелали десятки пермяков, среди них, охранники ЧОП «Цербер». Основателем частной военной компании «Вагнер» является бизнесмен Евгений Пригожин. Он признался, что долгое время не ассоциировал себя с указанной компанией, «чтобы не подставлять бойцов отряда».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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