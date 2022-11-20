20 ноября 2022

Администрация Нижнего Тагила раскрыла, каким будет ледовый городок

Мэрия Нижнего Тагила хочет потратить на ледовый городок 11,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка. Екатеринбург, салют, ледяные скульптуры, ледяной городок, нвогоднее оформление
Ледовый городок в Нижнем Тагиле будет посвящен сказочным героям детства и 300-летию города Фото:

В этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле (Свердловская область) будет называться «Сказочные герои на юбилей города/Герои детства на юбилей города». Администрация города планирует потратить на городок 11,5 млн рублей. Такая информация размещена на сайте Госзакупок.

Согласно заданию, на площади установят искусственную ель. В центре будут поставлены ледяные скульптуры в виде героев сказок и мультфильмов. Например, Незнайка, Маша и медведь, герои «Ну погоди», кот Леопольд и многие другие персонажи.

Ранее URA.RU писало, что администрация Екатеринбурга отменила новогодний фейерверк. Кроме всего, мэрия отказалась от торжественной церемонии открытия ледового городка на площади 1905 года. Позже в министерстве обороны попросили регионы не отказываться от классического празднования Нового года.

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В этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле (Свердловская область) будет называться «Сказочные герои на юбилей города/Герои детства на юбилей города». Администрация города планирует потратить на городок 11,5 млн рублей. Такая информация размещена на сайте Госзакупок. Согласно заданию, на площади установят искусственную ель. В центре будут поставлены ледяные скульптуры в виде героев сказок и мультфильмов. Например, Незнайка, Маша и медведь, герои «Ну погоди», кот Леопольд и многие другие персонажи. Ранее URA.RU писало, что администрация Екатеринбурга отменила новогодний фейерверк. Кроме всего, мэрия отказалась от торжественной церемонии открытия ледового городка на площади 1905 года. Позже в министерстве обороны попросили регионы не отказываться от классического празднования Нового года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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