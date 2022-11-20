Администрация Нижнего Тагила раскрыла, каким будет ледовый городок

Мэрия Нижнего Тагила хочет потратить на ледовый городок 11,5 млн рублей

21 ноября 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Ледовый городок в Нижнем Тагиле будет посвящен сказочным героям детства и 300-летию города Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле (Свердловская область) будет называться «Сказочные герои на юбилей города/Герои детства на юбилей города». Администрация города планирует потратить на городок 11,5 млн рублей. Такая информация размещена на сайте Госзакупок. Согласно заданию, на площади установят искусственную ель. В центре будут поставлены ледяные скульптуры в виде героев сказок и мультфильмов. Например, Незнайка, Маша и медведь, герои «Ну погоди», кот Леопольд и многие другие персонажи. Ранее URA.RU писало, что администрация Екатеринбурга отменила новогодний фейерверк. Кроме всего, мэрия отказалась от торжественной церемонии открытия ледового городка на площади 1905 года. Позже в министерстве обороны попросили регионы не отказываться от классического празднования Нового года.

В этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле (Свердловская область) будет называться «Сказочные герои на юбилей города/Герои детства на юбилей города». Администрация города планирует потратить на городок 11,5 млн рублей. Такая информация размещена на сайте Госзакупок. Согласно заданию, на площади установят искусственную ель. В центре будут поставлены ледяные скульптуры в виде героев сказок и мультфильмов. Например, Незнайка, Маша и медведь, герои «Ну погоди», кот Леопольд и многие другие персонажи. Ранее URA.RU писало, что администрация Екатеринбурга отменила новогодний фейерверк. Кроме всего, мэрия отказалась от торжественной церемонии открытия ледового городка на площади 1905 года. Позже в министерстве обороны попросили регионы не отказываться от классического празднования Нового года.