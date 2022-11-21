В Кремле пообещали найти виновных в расстреле российских военных

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Марафон
Россия приложит все усилия к тому, чтобы наказать всех виновных в этом преступлении, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия сделает все, чтобы найти всех виновных в расстреле российских пленных. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на то преступление и призвать к порядку и закону всех, кто причастен. Россия будет заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны. Если будет признано, что есть какие-то намеки на эффективность, то будем обращаться к международным организациям, если нет, то это не имеет смысла», — заявил Песков.

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Россия сделает все, чтобы найти всех виновных в расстреле российских пленных. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на то преступление и призвать к порядку и закону всех, кто причастен. Россия будет заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны. Если будет признано, что есть какие-то намеки на эффективность, то будем обращаться к международным организациям, если нет, то это не имеет смысла», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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