В Кремле пообещали найти виновных в расстреле российских военных

21 ноября 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Россия приложит все усилия к тому, чтобы наказать всех виновных в этом преступлении, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия сделает все, чтобы найти всех виновных в расстреле российских пленных. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на то преступление и призвать к порядку и закону всех, кто причастен. Россия будет заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны. Если будет признано, что есть какие-то намеки на эффективность, то будем обращаться к международным организациям, если нет, то это не имеет смысла», — заявил Песков.

Россия сделает все, чтобы найти всех виновных в расстреле российских пленных. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на то преступление и призвать к порядку и закону всех, кто причастен. Россия будет заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны. Если будет признано, что есть какие-то намеки на эффективность, то будем обращаться к международным организациям, если нет, то это не имеет смысла», — заявил Песков.