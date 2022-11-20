В Пермском крае увековечили память героя спецоперации

На стене школы в Березниках открыли мемориальную доску (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Березниках Пермского края увековечили память местного жителя Руслана Плясунова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Мемориальная доска в его честь появилась в школе №24, которую он закончил, сообщили в мэрии города.

«В школе №24 появилась мемориальная доска, посвященная выпускнику школы Руслану Плясунову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. 29 августа 2022 года, сражаясь с националистами, Руслан пал смертью храбрых», — говорится на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало URA.RU, Плясунов представлен к ордену Мужества. Он проходил службу в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Специальную военную операцию на Украине Россия начала в феврале. По словам президента РФ Владимира Путина, этот шаг направлен на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.