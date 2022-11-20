20 ноября 2022
19 ноября 2022

В Пермском крае увековечили память героя спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мемориальных досок в средней школе № 1 город Петухово Курганская обл, открытие мемориальной доски
На стене школы в Березниках открыли мемориальную доску (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Березниках Пермского края увековечили память местного жителя Руслана Плясунова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Мемориальная доска в его честь появилась в школе №24, которую он закончил, сообщили в мэрии города.

«В школе №24 появилась мемориальная доска, посвященная выпускнику школы Руслану Плясунову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. 29 августа 2022 года, сражаясь с националистами, Руслан пал смертью храбрых», — говорится на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало URA.RU, Плясунов представлен к ордену Мужества. Он проходил службу в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Специальную военную операцию на Украине Россия начала в феврале. По словам президента РФ Владимира Путина, этот шаг направлен на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

Мемориальную доску установили в школе Руслана Плясунова

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В Березниках Пермского края увековечили память местного жителя Руслана Плясунова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Мемориальная доска в его честь появилась в школе №24, которую он закончил, сообщили в мэрии города. «В школе №24 появилась мемориальная доска, посвященная выпускнику школы Руслану Плясунову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. 29 августа 2022 года, сражаясь с националистами, Руслан пал смертью храбрых», — говорится на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». Как ранее сообщало URA.RU, Плясунов представлен к ордену Мужества. Он проходил службу в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Специальную военную операцию на Украине Россия начала в феврале. По словам президента РФ Владимира Путина, этот шаг направлен на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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