В Пермском крае увековечили память героя спецоперации

В Березниках Пермского края увековечили память местного жителя Руслана Плясунова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Мемориальная доска в его честь появилась в школе №24, которую он закончил, сообщили в мэрии города.
«В школе №24 появилась мемориальная доска, посвященная выпускнику школы Руслану Плясунову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. 29 августа 2022 года, сражаясь с националистами, Руслан пал смертью храбрых», — говорится на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее сообщало URA.RU, Плясунов представлен к ордену Мужества. Он проходил службу в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.
Специальную военную операцию на Украине Россия начала в феврале. По словам президента РФ Владимира Путина, этот шаг направлен на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.
Мемориальную доску установили в школе Руслана Плясунова
В Березниках Пермского края увековечили память местного жителя Руслана Плясунова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Мемориальная доска в его честь появилась в школе №24, которую он закончил, сообщили в мэрии города. «В школе №24 появилась мемориальная доска, посвященная выпускнику школы Руслану Плясунову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. 29 августа 2022 года, сражаясь с националистами, Руслан пал смертью храбрых», — говорится на странице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». Как ранее сообщало URA.RU, Плясунов представлен к ордену Мужества. Он проходил службу в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Специальную военную операцию на Украине Россия начала в феврале. По словам президента РФ Владимира Путина, этот шаг направлен на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.