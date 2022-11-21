Власти Ямала поблагодарили тюменских военруков

Власти Ямала вручили благодарственное письмо сотрудникам пункта размещения мобилизованных в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Мы не делим мобилизованных на ямальцев и тюменцев. Здесь созданы достойные условия для всех военнослужащих», — передает слова заместителя руководителя представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области Елены Литовченко инфоцентр.
Церемония проходила на встрече военнослужащих с общественниками Тюмени и артистами. Мобилизованные тюменцы подчеркнули, что важна поддержка не только их семей, но и всех небезразличных граждан. «Важна поддержка и школьников, которые присылают нам письма, и бабушек, которые вяжут для нас носки. Спасибо всем большое! Мы идем защищать свою Родину!» — поделился один из бойцов.
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Власти Ямала вручили благодарственное письмо сотрудникам пункта размещения мобилизованных в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Мы не делим мобилизованных на ямальцев и тюменцев. Здесь созданы достойные условия для всех военнослужащих», — передает слова заместителя руководителя представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области Елены Литовченко инфоцентр. Церемония проходила на встрече военнослужащих с общественниками Тюмени и артистами. Мобилизованные тюменцы подчеркнули, что важна поддержка не только их семей, но и всех небезразличных граждан. «Важна поддержка и школьников, которые присылают нам письма, и бабушек, которые вяжут для нас носки. Спасибо всем большое! Мы идем защищать свою Родину!» — поделился один из бойцов.