Власти Ямала поблагодарили тюменских военруков

21 ноября 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Власти Ямала поблагодарили тюменских сотрудников пункта размещения мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти Ямала вручили благодарственное письмо сотрудникам пункта размещения мобилизованных в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Мы не делим мобилизованных на ямальцев и тюменцев. Здесь созданы достойные условия для всех военнослужащих», — передает слова заместителя руководителя представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области Елены Литовченко инфоцентр. Церемония проходила на встрече военнослужащих с общественниками Тюмени и артистами. Мобилизованные тюменцы подчеркнули, что важна поддержка не только их семей, но и всех небезразличных граждан. «Важна поддержка и школьников, которые присылают нам письма, и бабушек, которые вяжут для нас носки. Спасибо всем большое! Мы идем защищать свою Родину!» — поделился один из бойцов.

Власти Ямала вручили благодарственное письмо сотрудникам пункта размещения мобилизованных в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Мы не делим мобилизованных на ямальцев и тюменцев. Здесь созданы достойные условия для всех военнослужащих», — передает слова заместителя руководителя представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области Елены Литовченко инфоцентр. Церемония проходила на встрече военнослужащих с общественниками Тюмени и артистами. Мобилизованные тюменцы подчеркнули, что важна поддержка не только их семей, но и всех небезразличных граждан. «Важна поддержка и школьников, которые присылают нам письма, и бабушек, которые вяжут для нас носки. Спасибо всем большое! Мы идем защищать свою Родину!» — поделился один из бойцов.