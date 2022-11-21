Лжесотрудники ФСБ с Украины похитили у свердловчан 137 млн рублей

Лжесотрудники силовых структур похитили у свердловчан 137 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лжесотрудники силовых структур, среди которых ФСБ, СКР, прокуратура и МВД, похитили у свердловчан 137 млн рублей. Силовики фиксируют большое количество звонков аферистов с территории Украины. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Общий ущерб с начала 2022 года жителям Свердловской области от действий различного рода мошенников уже превысил 1 миллиард 150 миллионов рублей.

«За десять месяцев 2022 года на территории Свердловской области следственными подразделениями органов внутренних дел возбуждено 145 эпизодов, связанных со случаями, когда злоумышленники звонили людям, представляясь сотрудниками силовых структур — ФСБ, СКР, прокуратуры или МВД. У свердловчан украли в общей сложности 137 миллионов рублей. Сыщики фиксируют большое количество звонков аферистов с территории Украины», — сказано в сообщении.

По словам Горелых, был в практике и случай, когда смекалка помогла избежать потери денежных средств. «Был курьезный случай, когда мужчине поступил звонок от неизвестного. Мужчина сразу сообразил, что его хотят „развести“. Горожанин задал звонившему простой вопрос: Крым чей? Звонивший стал всячески избегать ответа на поставленный вопрос. Дело закончилось тем, что в конце „доброжелатель“ стал угрожать России скорой расправой. Таким образом, неизвестный дал понять, что он является сторонником националистов. Жертвой аферистов смекалистый молодой человек так и не стал», — поделился историей с корреспондентом URA.RU Валерий Горелых.

Ранее агентство писало, что в столице Урала пенсионерка, пытаясь вылечить сына от алкоголизма, обратилась за помощью к «экстрасенсу». Злоумышленник в течение нескольких месяцев брал у женщины деньги. В итоге женщина отдала «экстрасенсу» более трех миллионов рублей.