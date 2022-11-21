Генерал из Москвы, проверяющий свердловских полицейских, устроит кадровые чистки

После отъезда Романа Зайцева ждут отставок Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Генерал-майор Роман Зайцев, возглавивший проверку в свердловском главке МВД, известен как строгий ревизор, после выводов которого отправляются в отставку высокопоставленные сотрудники. Одной из главных целей Зайцева в Свердловской области также стали кадровые чистки, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Генерал Зайцев один из главных полицейских инспекторов с репутацией строжайшего ревизора. Каждая его проверка вытекала не только в головную боль для начальства, но и в череду увольнений. Приезд в Свердловскую область не будет исключением», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что наиболее известными были ревизии Зайцева в Самарской, Иркутской областях и Татарстане. Там за каждой проверкой следовали увольнения наиболее неэффективных и провинившихся сотрудников, при этом в Самарской области проверка прошла незадолго до отставки начальника областного главка Сергея Солодовникова.

По данным источника, в ГУ МВД по Свердловской области одной из целей Зайцева является проведение кадровых чисток, как и в прошлых местах ревизии. «Проверка плановая, но проводится по истечении шести лет после предыдущей. У руководства есть вопросы, и на них потребуют ответ», — посчитал инсайдер.

URA.RU направило запрос в МВД РФ. Ответа на момент публикации не поступало.

Ревизия в свердловском главке МВД началась 14 ноября, когда в Екатеринбург приехал генерал Зайцев и его подчиненные, задачей которых стала проверка качества работы полицейских. В рамках ревизии планируются выезды в другие города региона. Проверка будет проходить до 10 декабря, после чего будут подведены итоги.