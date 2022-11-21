Курганец рассказал, сколько стоит эмигрировать в Аргентину

Курганская семья потратила более полумиллиона на эмиграцию в Буэнос-Айрес

22 ноября 2022 в 09:26 Размер текста - 17 +

Семья из Курганской облатси потратила на переезд из России в Аргентину более 500 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганская семья потратила более полумиллиона рублей на переезд из России в Аргентину. Об этом URA.RU рассказал курганец на условиях анонимности. «Решение о переезде за границу было принято нами еще задолго до событий 2022 года, поэтому мы накопили определенную сумму. По итогу изначальная смета не имела ничего общего с реальностью», — говорит источник. Билеты из России до Буэнос-Айреса с пересадками на семью из 4 человек обошлись курганцам в 500 тысяч рублей. Что касается жилья, то средняя стоимость квартиры с двумя спальнями в центре Буэнос-Айреса обходится около 1 тысячи долларов или 60 370 рублей (1 доллар равен 60,37 рубля, по последним данным курса валют от Центробанка РФ от 19 ноября). По словам курганца, продукты в Аргентине дешевле, чем в России, особенно мясо. «Думаю, что это из-за климатических особенностей: животные здесь не знают зимы, а зелень для них растет круглый год», — отмечает курганец. До этого URA.RU писало, что семья, проживавшая раньше в Кургане, планировала переехать в Польшу, однако передумала из-за европейцев, которые, по их мнению, «недоброжелательно настроены к русским». Сейчас курганцы живут и работают в Буэнос-Айресе, поддерживают общение с российскими эмигрантами в Аргентине.

Курганская семья потратила более полумиллиона рублей на переезд из России в Аргентину. Об этом URA.RU рассказал курганец на условиях анонимности. «Решение о переезде за границу было принято нами еще задолго до событий 2022 года, поэтому мы накопили определенную сумму. По итогу изначальная смета не имела ничего общего с реальностью», — говорит источник. Билеты из России до Буэнос-Айреса с пересадками на семью из 4 человек обошлись курганцам в 500 тысяч рублей. Что касается жилья, то средняя стоимость квартиры с двумя спальнями в центре Буэнос-Айреса обходится около 1 тысячи долларов или 60 370 рублей (1 доллар равен 60,37 рубля, по последним данным курса валют от Центробанка РФ от 19 ноября). По словам курганца, продукты в Аргентине дешевле, чем в России, особенно мясо. «Думаю, что это из-за климатических особенностей: животные здесь не знают зимы, а зелень для них растет круглый год», — отмечает курганец. До этого URA.RU писало, что семья, проживавшая раньше в Кургане, планировала переехать в Польшу, однако передумала из-за европейцев, которые, по их мнению, «недоброжелательно настроены к русским». Сейчас курганцы живут и работают в Буэнос-Айресе, поддерживают общение с российскими эмигрантами в Аргентине.