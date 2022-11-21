Европейские футболисты отказались от повязок в поддержку ЛГБТ на ЧМ по футболу в Катаре

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Стадион
ФИФА наложит спортивные санкции, если капитаны европейских стран будут носить ЛГБТ повязки на поле Фото:
новость из сюжета
Чемпионат мира по футболу-2022

На чемпионате мира по футболу в Катаре капитаны семи европейских команд отказались выходить на поле в радужных повязках. С таким требованием к ним выступила ФИФА, пригрозив «желтыми карточками» за нарушения.

«ФИФА ясно дала понять, что наложит спортивные санкции, если наши капитаны будут носить ЛГБТ-повязки на поле. Поэтому мы попросили капитанов не надевать их на матчах чемпионата мира по футболу», — приводит Sport24 совместное заявление национальных федераций футбола. В числе тех, кто не стал надевать повязки, опасаясь последствий: команды Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Швейцарии, Германии и Нидерландов.

Чемпионат мира 2022 года по футболу стартовал в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная России не принимает участие в турнире.

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На чемпионате мира по футболу в Катаре капитаны семи европейских команд отказались выходить на поле в радужных повязках. С таким требованием к ним выступила ФИФА, пригрозив «желтыми карточками» за нарушения. «ФИФА ясно дала понять, что наложит спортивные санкции, если наши капитаны будут носить ЛГБТ-повязки на поле. Поэтому мы попросили капитанов не надевать их на матчах чемпионата мира по футболу», — приводит Sport24 совместное заявление национальных федераций футбола. В числе тех, кто не стал надевать повязки, опасаясь последствий: команды Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Швейцарии, Германии и Нидерландов. Чемпионат мира 2022 года по футболу стартовал в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная России не принимает участие в турнире.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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